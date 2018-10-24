Полиомиелит: чем опасна болезнь и как от нее спасаться

24 октября отмечают мировой день борьбы с полиомиелитом. Ульяна Супрун напомнила, почему важно не останавливаться, если человек хочет победить опасную болезнь.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание. Болезнь очень быстро распространяется, и зачастую это происходит через грязные руки, зараженную пищу и воду.

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Заболеть полиомиелитом может каждый, но чаще всего вирус поражает детей в возрасте до 5 лет. У одного из 200 больных полиомиелитом развиваются деформации позвоночника и конечностей, что становятся причиной инвалидности. Лекарств против полио не существует, единственная защита — вакцинация.

Вирус полио может передаваться от человека к человеку и инфицировать без каких-либо симптомов, пока не приведет к заражению того, у кого нет прививки,

– отметила Супрун.

По ее словам, достаточно 6 доз вакцины, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Согласно Календарю профилактических прививок, оптимальное время для введения вакцин:

1 прививка – 2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина);

2 прививки – 4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина);

3 прививки – 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина);

4 прививки – 18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина);

5 прививки – 6 лет (оральная полиомиелитная вакцина);

6 прививки – 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина).



Календарь прививок

Все вакцины по Календарю, являются абсолютно бесплатными для детей.

"Чтобы победить болезнь должно быть вакцинировано 95% населения страны. Но уровень охвата прививками против полиомиелита в Украине является достаточно низким. Если такие темпы будут сохраняться до конца года, то уровень охвата прививками детей достигнет лишь 62%", – добавила чиновник.

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