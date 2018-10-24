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      Полиомиелит: чем опасна болезнь и как от нее спасаться

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      Полиомиелит – симптомы и профилактика
      Полиомиелит – симптомы и профилактика / lb.ua

      24 октября отмечают мировой день борьбы с полиомиелитом. Ульяна Супрун напомнила, почему важно не останавливаться, если человек хочет победить опасную болезнь.

      Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

      Полиомиелит – острое инфекционное заболевание. Болезнь очень быстро распространяется, и зачастую это происходит через грязные руки, зараженную пищу и воду.

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      Заболеть полиомиелитом может каждый, но чаще всего вирус поражает детей в возрасте до 5 лет. У одного из 200 больных полиомиелитом развиваются деформации позвоночника и конечностей, что становятся причиной инвалидности. Лекарств против полио не существует, единственная защита — вакцинация.

      Вирус полио может передаваться от человека к человеку и инфицировать без каких-либо симптомов, пока не приведет к заражению того, у кого нет прививки,
      – отметила Супрун.

      По ее словам, достаточно 6 доз вакцины, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

      Согласно Календарю профилактических прививок, оптимальное время для введения вакцин:

      1 прививка – 2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина);
      2 прививки – 4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина);
      3 прививки – 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина);
      4 прививки – 18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина);
      5 прививки – 6 лет (оральная полиомиелитная вакцина);
      6 прививки – 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина).

      Календар щеплень
      Календарь прививок

      Все вакцины по Календарю, являются абсолютно бесплатными для детей.

      "Чтобы победить болезнь должно быть вакцинировано 95% населения страны. Но уровень охвата прививками против полиомиелита в Украине является достаточно низким. Если такие темпы будут сохраняться до конца года, то уровень охвата прививками детей достигнет лишь 62%", – добавила чиновник.

       

       

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Профилактика заболеваний Лечение Вакцина Министерство здравоохранения Украины Дети Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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