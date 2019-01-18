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      "Политехник" едет в гости к "неудобному" "Запорожью": анонс матча баскетбольной Суперлиги

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      "Запорожье" примет "Политехник"
      "Запорожье" примет "Политехник" / ФБУ

      В нынешнем сезоне Суперлиги Пари-Матч "Политехник" можно назвать одним из самых удобных соперников для "Запорожья". Дома подопечные Валерия Плеханова выиграли с разгромным счетом 104:77. А потом привезли из Харькова победу 95:74.

      Впрочем, команда Владимира Коваля наверняка помнит те игры и желание взять реванш лишь добавляет им мотивации.

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      К тому же многие отмечают, что "Политехник" уже не та команда, которая так легко расставалась с очками на старте сезона. Харьковчане подтянулись, и им нужно совсем немного, чтобы прописаться в верхней части турнирной таблицы. К тому же "Политехник", в отличие от запорожцев, пробился в "Финал четырех", и с этим надо считаться.

      "В Суперлиге Пари-Матч все команды подравнялись. Ни к кому нельзя относиться спустя рукава. Но сейчас такой игровой ритм, что он в принципе не дает расслабиться. Что касается "Политехника", то в начале года говорят только про их узкую ротацию. Получил травму лидер команды Кровер. Однако, харьковчане остаются серьезными соперниками", – рассказал главный тренер БК "Запорожье" Валерий Плеханов

      Харьковчане еще явно не показали все, на что способны. В плей-офф и Кубке Украины они остаются настоящей "темной лошадкой", а, значит, от них стоит ждать сюрпризов. И "Запорожье" должно об этом помнить.

      "Запорожье" достаточно сильный коллектив, он борется за высокие места в таблице и, думаю, будет бороться за медали Суперлиги Пари-Матч. Поэтому игра с таким сильным соперником требует серьезной концентрации. Они пытаются играть в быстрый баскетбол, у них есть три ярко выраженных лидера, это американские легионеры. Есть и хорошие украинские игроки, тот же Андрей Мироненко. Передняя линия "Запорожье" хорошо укомплектована. Мы со своей стороны постараемся показать качественный баскетбол", – заявил главный тренер "Политехника" Владимир Коваль.

      Теги: БК Политехник БК Запорожье чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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