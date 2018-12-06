"Политехник" и "Днипро" добыли драматичные победы на выезде, "Николаев" обыграл "Одессу"

В четверг, 6 декабря, произошли сразу три поединка регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в которых праздновали победы "Политехник", "Днипро" и "Николаев".

Харьковский "Политехник" победил на выезде в драматичной борьбе "Киев-Баскет".

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Киев-Баскет – Политехник 77:81 (18:12, 15:19, 21:20, 23:30)

Поединок начался при низкой результативности. Первого попадания болельщики ждали почти три с половиной минуты. С началом второй 10-минутки киевляне почувствовали уверенность. Лучшие реализация и игра под щитами позволила увеличить разницу до 12-ти очков. Но до конца первой половины матча такого запала хозяевам не хватило. Киевляне стали все больше ошибаться, чем достаточно эффективно воспользовались гости. До большого перерыва "Политехник" сократил отставание до двух очков.

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Большую часть третьей четверти на площадке шла равная борьба. Паритет попытались нарушить хозяева. Вспышка активности позволила на некоторое время захватить игровое преимущество. Но гости снова проявили характер. Трехочковый легионера харьковчан Кромера за 30 секунд до конца игрового времени в итоге оказался непреодолимым для киевлян.

Одесса на собственной площадке не смогла переиграть Николаев, уступив на 8 очков.

Одесса – Николаев 85:93 (20:25, 26:23, 18:21, 21:24)

Все в этом матче решалось в конечной четверти, которую команды начинали со счета "+ 5 " для гостей. "Одесса" начала догонять "корабелов" под занавес матча за счет Хелманиса. Но не сконцентрированная игра в защите не позволила команде Олега Юшкина перехватить инициативу. Хозяева позволили николаевцам набрать серию очков второго шанса и сбились на индивидуальные действия в защите.

Точку в этом матче поставил Сергей Попов – защитник Николаева за 30 секунд до конца основного времени встречи попал трехочковый и вернул своей команде 7 очков преимущества, которые отыграть подопечные Олега Юшкина просто не успели.

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Настоящий триллер развернулся в Черкассах, где тамошняя команда минимально проиграла гостям из Днепра.

Черкасские Мавпы - Днипро 89:91 (24:24, 23:22, 17:22, 25:23)

Судьба матча решалась в последней четверти, из меткого трехочкового хладнокровно начал днепрянин Сизов, на что несколько позже "Мавпы" ответили шестью подряд очками от Отверченко. Команда Максима Михельсона все время догоняла соперника, вплоть до последней минуты игры, когда за 52 секунды до завершения основного времени счет все же стал равный.

После этого чаши весов были в пользу хозяев паркета: за 19 секунд до финальной сирены счет на табло был равный и владение было у "Черкасс". Однако Кольченко не попал с прохода и оставил соперникам 8 секунд на ответ. Сизов справился за 5: забил два балла и оставил на ответ Черкассам еще 3 секунды. После минуты от тренера Мавп Кольченко бросал на овертайм, не попал, но заработал фол. Капитан черкасс попал два из двух и сравнял счет, на часах оставалось 0.5 секунды. Ревзин накинул на аллей-уп опытному Фесенко и тот не промахнулся. 89:91 победа "Днипро".

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