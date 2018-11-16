"Политехник" одержал первую победу в сезоне

В пятницу, 16 ноября "Политехник" дома разгромил "Одессу" в рамках 7 тура Суперлиги и одержал первую победу в сезоне.

"Одесса" – "Политехник" 74:92 (15:24, 25:22, 16:24, 18:22)

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"Политехник" неожиданно уверенно выиграл первую половину матча. Гости имели преимущество на щитах за счет полезной игры новичка Грэма, который еще до большого перерыва записал в актив дабл-дабл. Американский бигмен харьковчан доминировал в фарбе, а его соотечественник Кромер своими индивидуальными действиями в нападении держал гостей на комфортной двузначной дистанции от одесситов.

Команда Олега Юшкина немного проснулась в конце второй четверти и, воспользовавшись ошибками соперника в нападении, за счет быстрых отрывов сократила отставание перед большим перерывом до 6 очков.

Казалось бы, одесситы начали вторую половину с намека на камбэк, когда Пустозвонов точным трехочковым сократил отставание хозяев до 3 баллов. Но большего "моряки" не смогли: трио американцев харьковчан в основном за счет индивидуальных действий вернули двузначное преимущество. Отдельно, конечно, стоит отметить Кромера, с которым одесситы в нападении справиться так и не сумели. Этот защитник раз за разом своими точными трехочковыми похоронил надежды команды Юшкина на возвращение к игре.

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Одесситы, как не пытались, так и не сумели проснуться в этой игре, а харьковчане продолжали забрасывать корзину соперника точными трехочковыми. "Политехник" лидировал в счете на протяжении всего матча, который довел до первой победы сезона со счетом 92:74.

Команда Владимира Коваля взяла реванш у "Одессы" за поражение в первом круге, а главным героем игры стал Ти Джей Кромер, который набрал 35 очков, реализовав 7 из 12 трехочковых (РЕ +37). У хозяев при провальной игре стартовой пятерки удачно со скамьи в игру вошел Пустозонов, который к 19 очкам прибавил 4 перехвата (РЕ + 22).

"Политехник" свой следующий матч в национальном первенстве проведет 18 ноября в Южном против "Химика", а "Одесса" 6 декабря дома примет "Николаев".

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