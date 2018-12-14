"Политехник" вышел в 1/4 Кубка Украины по баскетболу, "Николаев" обыграл свой дублирующий состав

Харьковский "Политехник" одержал первую официальную победу в этом сезоне на своем паркете. Команда Владимира Коваля без особых усилий во вторй раз обыграла дублирующий состав "Днепра".

"Политехник" – "Днепр-2" 103:83 (32:27, 23:24, 32:11,16:21)

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Игроки политехника выиграли спорный мяч и сразу побежали в атаку, однако лидер хозяев Кромер свой первый дальний бросок промазал. Днепряне же смогли набрать очки в своей первой атаке: попадет Моисей Ким со средней дистанции, который к тому же заработал фол на себе. После этого гости сумели даже организовать небольшой рывок и повести с разницей в 5 баллов.

Но хозяева довольно быстро отыгрались: через две минуты лидер харьковчан Грэм вывел свою команду вперед в счете. В дальнейшем в первой четверти команды играли ровно и результативно, из-за чего лидер менялся несколько раз. 32:27.

Во второй десятиминутке вторая команда "Днепра" даже добавила и усилиями Кима и Бондарчука даже минимально выиграли период – 55:51.

Во второй половине игры главный тренер "Политехника" Владимир Коваль начал снимать игроков основы и, соответственно, дал время ближайшему резерву команды. Однако, рисунок игры это не испортило: как в третий, так и в четвертой четверти именно игроки в красной форме имели преимущество и, соответственно, без труда довели матч до второй победы над "Днепр-2".

Таким образом харьковчане оформили свою первую официальную победу на домашнем паркете и вышли в 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу.

"Николаев-2" – "Николаев" 58:118 (18:37, 17:29, 9:29, 14:23)

Команда Виталия Черния в легком матче разобралась со своими же молодыми игроками.

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Стартовое вбрасывание выиграл игрок основной команды Николаева – Антон Давидюк, который уже через 5 секунд после старта игры забросил свои первые баллы, эффектно реализовав аллей-уп после передачи Зотова. Молодые николаевцы ответили двумя баллами после прохода от Мещерякова. Однако неутомимый Давидюк снова реализовал свой бросок, а затем выполнил перехват, что послужило стартом мощного рывка основной команды "Николаева".

После неполных трех минут игры счет уже был 4:11 в пользу условных гостей. После этого дублирующей команде удалось несколько сократить отставание, но не на долго. В концовке же серия точных дальних от Зотова и Тонченко только увеличила разницу – 18:37.

Во второй четверти рисунок игры кардинально не изменился: главная команда "Николаева" продолжила доминировать на паркете и увеличивать разницу в счете – 35:66.

После перерыва обе команды вышли на площадку с желанием продемонстрировать зрителям как можно больше яркого баскетбола: трехочковые с 9 метров, данки и аллей-упы – все это было в достаточном количестве во второй половине игры.

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Команда Виталия Черния ни разу не давала повода сомневаться в себе и мощно обыграла свой же дублирующий состав. Во второй половине николаевцы не сбавили обороты и продолжили результативную игру, а в итоге номинальные гости набрали 118 баллов. Завершилась игра при счете 58:118.

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