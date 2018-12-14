22:08
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      "Политехник" вышел в 1/4 Кубка Украины по баскетболу, "Николаев" обыграл свой дублирующий состав

      1 Читати новину українською
      "Политехник" вышел в 1/4 Кубка Украины
      "Политехник" вышел в 1/4 Кубка Украины / ФБУ

      Харьковский "Политехник" одержал первую официальную победу в этом сезоне на своем паркете. Команда Владимира Коваля без особых усилий во вторй раз обыграла дублирующий состав "Днепра".

      "Политехник" – "Днепр-2" 103:83 (32:27, 23:24, 32:11,16:21)

      Читайте также: С кем и когда украинки сыграют на Евробаскет-2019: расписание матчей

      Игроки политехника выиграли спорный мяч и сразу побежали в атаку, однако лидер хозяев Кромер свой первый дальний бросок промазал. Днепряне же смогли набрать очки в своей первой атаке: попадет Моисей Ким со средней дистанции, который к тому же заработал фол на себе. После этого гости сумели даже организовать небольшой рывок и повести с разницей в 5 баллов.

      Но хозяева довольно быстро отыгрались: через две минуты лидер харьковчан Грэм вывел свою команду вперед в счете. В дальнейшем в первой четверти команды играли ровно и результативно, из-за чего лидер менялся несколько раз. 32:27.

      Во второй десятиминутке вторая команда "Днепра" даже добавила и усилиями Кима и Бондарчука даже минимально выиграли период – 55:51.

      Во второй половине игры главный тренер "Политехника" Владимир Коваль начал снимать игроков основы и, соответственно, дал время ближайшему резерву команды. Однако, рисунок игры это не испортило: как в третий, так и в четвертой четверти именно игроки в красной форме имели преимущество и, соответственно, без труда довели матч до второй победы над "Днепр-2".

      Таким образом харьковчане оформили свою первую официальную победу на домашнем паркете и вышли в 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу.

      "Николаев-2" – "Николаев"  58:118 (18:37, 17:29, 9:29, 14:23)

      Команда Виталия Черния в легком матче разобралась со своими же молодыми игроками.

      Читайте также: Михайлюк сыграл 9 минут за "Лейкерс", но не помог команде победить: видео

      Стартовое вбрасывание выиграл игрок основной команды Николаева – Антон Давидюк, который уже через 5 секунд после старта игры забросил свои первые баллы, эффектно реализовав аллей-уп после передачи Зотова. Молодые николаевцы ответили двумя баллами после прохода от Мещерякова. Однако неутомимый Давидюк снова реализовал свой бросок, а затем выполнил перехват, что послужило стартом мощного рывка основной команды "Николаева".

      После неполных трех минут игры счет уже был 4:11 в пользу условных гостей. После этого дублирующей команде удалось несколько сократить отставание, но не на долго. В концовке же серия точных дальних от Зотова и Тонченко только увеличила разницу – 18:37.

      Во второй четверти рисунок игры кардинально не изменился: главная команда "Николаева" продолжила доминировать на паркете и увеличивать разницу в счете – 35:66.

      После перерыва обе команды вышли на площадку с желанием продемонстрировать зрителям как можно больше яркого баскетбола: трехочковые с 9 метров, данки и аллей-упы – все это было в достаточном количестве во второй половине игры.

      Читайте также: "Черкасские Обезьяны" распрощались с тренером

      Команда Виталия Черния ни разу не давала повода сомневаться в себе и мощно обыграла свой же дублирующий состав. Во второй половине николаевцы не сбавили обороты и продолжили результативную игру, а в итоге номинальные гости набрали 118 баллов. Завершилась игра при счете 58:118.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: БК "Николаев" БК "Политехник" Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      сегодня , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 53
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1154
      Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      сегодня , 21:48 Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      Яніна Ткачук 158
      Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья
      сегодня , 21:01 Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья
      Світлана Попова 67
      Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал
      сегодня , 19:03 Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал
      Яніна Ткачук 210
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Вах, скорее всего, будет спарринг-партнером Поветкина, - Boxingnews
       23 августа 2013 , 11:39
      Легкая победа "Арсенала", блестящий дебют Озила. Результаты 4 тура АПЛ. ВИДЕО
       14 сентября 2013 , 19:03
      Zanetti 4 Ever "Интер" разгромил "Лацио". ВИДЕО
       11 мая 2014 , 00:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук