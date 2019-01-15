Политические игры Трампа: как президент США может решить проблему на границе с Мексикой
Стена на границе с Мексикой, отсутствие принятого бюджета и "шатдаун", который стартовал 22-го декабря – из-за этого все больше граждан США недовольны действиями президента. По данным CNN, 50% американцев возлагают вину за "шатдаун" лично на Трампа, потому что его политические игры становятся уже совсем смешными.
А началось все с амбициозного предвыборного обещания: "Я построю огромную стену вдоль южной границы и я заставлю Мексику заплатить за нее". Если точнее, то Трамп пообещал достроить стену, потому что на границе она стояла еще до его президентства.
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Ее возвели по двум причинам: первая – предотвращение нелегальной миграции мексиканцев в США; вторая – уменьшение количества мексиканских наркотиков в Штатах.
Действительно ли поток беженцев и наркотиков настолько критический, что Трамп заговорил о возведении стены? В 2017-м в США зарегистрировали рекордное количество мексиканских беженцев – более 12 миллионов.
Столько мексиканских беженцев прибыло в США в 2017 году
А вот насчет наркотиков, по словам Трампа, только за 2018 год они сбыли на территории штатов больше 700 тысяч килограммов наркотиков.
Часто люди пытаются пробраться к нам нелегально, но мы их останавливаем. Вы даже не представляете, насколько они коварны. Их даже трудно назвать людьми, скорее животными,
– сказал президент США Дональд Трамп.
Построить стену не так просто как кажется, это очень дорого. Сейчас ситуация выглядит так: граница между США и Мексикой – это больше 3-х тысяч километров. Забор уже растянулся на 1300 километров, остается еще 1800 – из этой цифры Трамп пока говорит о реализации 230-ти километров.
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Сколько километров стены на границе с Мексикой уже построено
Осталось найти 6 миллиардов долларов и часть стены готова. Самостоятельно оплатить этот проект Трамп не может из-за американского законодательства. Ему нужна помощь правительства, чтобы принять бюджет на эту стену, но в правительстве стену считают слишком дорогой.
Предложение Трампа – внесение этих 6 миллиардов в планирование бюджета США. Поскольку демократы против такого решения, президент отказался подписывать документ бюджета. Как следствие – "шатдаун".
Что такое "шатдаун"?
Это временное закрытие госучреждений, которое возникает из-за отсутствия финансирования. Больше всего страдают работники МВД, Минфина, внутренней безопасности и министерства торговли – эти учреждения не работают вообще или частично. Без зарплаты и работы остались 800 тысяч американцев.
Все попытки демократов восстановить работу госучреждений терпят неудачу. Трамп четко дал понять: не будет стены на границе с Мексикой – не будет и бюджета. А тем временем, "шатдаун" все сильнее бьет по американским банкам и малому бизнесу. Очевидно, что это влечет за собой убытки.
Мы говорили президенту, что возобновление работы нам просто необходимо. Он отказался. Сказал, что готов к любому "шатдаун" на месяцы, а то и на годы,
– рассказал лидер демократов Чак Шумер Романенко.
Дональд Трамп
Но Дональд Трамп еще имеет козыри в рукаве и все еще может добиться строительства стены. Для этого есть 4 варианта:
- Продолжение "шатдауна": убытки будут просто колоссальными, но давление на демократов таким "сомнительным способом" может сыграть ему на руку.
- Трамп таки пойдет на сделку с демократами и будет искать деньги в других местах. Например, поднимет налоги на торговлю с Мексикой.
- Глава Белого дома может пустить деньги на стену, взяв их из бюджета, который запланировали на восстановление поврежденных территорий, но демократы категорически против такого решения.
- Черезвычайное положение. Так Трамп сможет взять деньги из Минобороны и с помощью военных выполнить свое предвыборное обещание.
У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Юристы дали мне такие рекомендации. Я еще не сделал этого, но могу. Если не получится договориться с демократами, я, вероятно, так и сделаю. Я бы даже сказал, что несомненно сделаю это,
– подчеркнул президент США.
Последствия "шатдауна" хорошо заметны. Например, Сенат США не смог принять санкции против Сирии. Так как демократы пообещали блокировать все, что не связано с законопроектами, которые направлены на восстановление работы правительства. Веб-страницы американских посольств перестали обновляться, а программы помощи малообеспеченным семьям, научным проектам и другим странам не будут работать до полного восстановления работы правительства.