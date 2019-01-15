Политические игры Трампа: как президент США может решить проблему на границе с Мексикой

Стена на границе с Мексикой, отсутствие принятого бюджета и "шатдаун", который стартовал 22-го декабря – из-за этого все больше граждан США недовольны действиями президента. По данным CNN, 50% американцев возлагают вину за "шатдаун" лично на Трампа, потому что его политические игры становятся уже совсем смешными.

А началось все с амбициозного предвыборного обещания: "Я построю огромную стену вдоль южной границы и я заставлю Мексику заплатить за нее". Если точнее, то Трамп пообещал достроить стену, потому что на границе она стояла еще до его президентства.

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Ее возвели по двум причинам: первая – предотвращение нелегальной миграции мексиканцев в США; вторая – уменьшение количества мексиканских наркотиков в Штатах.

Действительно ли поток беженцев и наркотиков настолько критический, что Трамп заговорил о возведении стены? В 2017-м в США зарегистрировали рекордное количество мексиканских беженцев – более 12 миллионов.



Столько мексиканских беженцев прибыло в США в 2017 году

А вот насчет наркотиков, по словам Трампа, только за 2018 год они сбыли на территории штатов больше 700 тысяч килограммов наркотиков.

Часто люди пытаются пробраться к нам нелегально, но мы их останавливаем. Вы даже не представляете, насколько они коварны. Их даже трудно назвать людьми, скорее животными,

– сказал президент США Дональд Трамп.

Построить стену не так просто как кажется, это очень дорого. Сейчас ситуация выглядит так: граница между США и Мексикой – это больше 3-х тысяч километров. Забор уже растянулся на 1300 километров, остается еще 1800 – из этой цифры Трамп пока говорит о реализации 230-ти километров.

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Сколько километров стены на границе с Мексикой уже построено

Осталось найти 6 миллиардов долларов и часть стены готова. Самостоятельно оплатить этот проект Трамп не может из-за американского законодательства. Ему нужна помощь правительства, чтобы принять бюджет на эту стену, но в правительстве стену считают слишком дорогой.

Предложение Трампа – внесение этих 6 миллиардов в планирование бюджета США. Поскольку демократы против такого решения, президент отказался подписывать документ бюджета. Как следствие – "шатдаун".

Что такое "шатдаун"?

Это временное закрытие госучреждений, которое возникает из-за отсутствия финансирования. Больше всего страдают работники МВД, Минфина, внутренней безопасности и министерства торговли – эти учреждения не работают вообще или частично. Без зарплаты и работы остались 800 тысяч американцев.

Все попытки демократов восстановить работу госучреждений терпят неудачу. Трамп четко дал понять: не будет стены на границе с Мексикой – не будет и бюджета. А тем временем, "шатдаун" все сильнее бьет по американским банкам и малому бизнесу. Очевидно, что это влечет за собой убытки.

Мы говорили президенту, что возобновление работы нам просто необходимо. Он отказался. Сказал, что готов к любому "шатдаун" на месяцы, а то и на годы,

– рассказал лидер демократов Чак Шумер Романенко.



Дональд Трамп

Но Дональд Трамп еще имеет козыри в рукаве и все еще может добиться строительства стены. Для этого есть 4 варианта:

Продолжение "шатдауна": убытки будут просто колоссальными, но давление на демократов таким "сомнительным способом" может сыграть ему на руку. Трамп таки пойдет на сделку с демократами и будет искать деньги в других местах. Например, поднимет налоги на торговлю с Мексикой. Глава Белого дома может пустить деньги на стену, взяв их из бюджета, который запланировали на восстановление поврежденных территорий, но демократы категорически против такого решения. Черезвычайное положение. Так Трамп сможет взять деньги из Минобороны и с помощью военных выполнить свое предвыборное обещание.

У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Юристы дали мне такие рекомендации. Я еще не сделал этого, но могу. Если не получится договориться с демократами, я, вероятно, так и сделаю. Я бы даже сказал, что несомненно сделаю это,

– подчеркнул президент США.

Последствия "шатдауна" хорошо заметны. Например, Сенат США не смог принять санкции против Сирии. Так как демократы пообещали блокировать все, что не связано с законопроектами, которые направлены на восстановление работы правительства. Веб-страницы американских посольств перестали обновляться, а программы помощи малообеспеченным семьям, научным проектам и другим странам не будут работать до полного восстановления работы правительства.