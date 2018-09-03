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Политмемы эпохи независимости: как поменялись отношения между президентами и журналистами

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Журналист Иван Казора пытался выяснить у Порошенко, выделил ли его благотворительный фонд деньги на реконструкцию Соборной площади в Николаеве. В мае он сам дал такое обещание.

Однако, объяснять, почему слова не сдержал, президент не собирался и отправил журналиста к мэру Николаева. На помощь гаранту сразу прибежал руководитель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. Потом подтянулись и охранники. Права корреспондента не нарушили: не били, микрофон не отбирали, но осадок остался.

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Фамильярно с журналистами Петр Порошенко общается далеко не впервые.

Я уверен, что вы измените мнение. Но ключевая позиция, дорогая моя, мы должны изменить с вами страну,
– заявил Порошенко.

Он в этом деле не новатор – просто продолжает украинскую политическую традицию указывать журналистам на их место.

Обсуждаете все время тему моей семьи. Хочу сказать, что я вам не завидую,
– ответил Янукович Мустафе Найему.

Предшественник Януковича – Виктор Ющенко, журналистам не угрожал. Наоборот, призывал к великодушию и патриотизму. По мнению политолога Евгения Магды, украинские журналисты часто сами провоцируют конфликты.

Западные медиа, по моим наблюдениям, работают очень жестко. Но они, вместе с тем, работают корректно. Есть вопросы, которые ставятся. Как правило аргументированные. И на которые общество хочет знать ответ. То есть это напоминает профессиональный бокс. А не бои без правил, как это происходит в украинских реалиях,
– заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

Но и украинские политики на журналистские вопросы реагируют выборочно. С иностранцами себе такого не позволяют. От старых привычек, как известно, отказаться трудно. Даже если прописать европейский курс в Конституции.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Петр Порошенко Мемы Виктор Ющенко
Источник: 24 канал
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