Второй в рейтинге: топ-факты и критика Анатолия Гриценко

Анатолий Гриценко дважды пытался сесть в кресло главы государства, и дважды безуспешно. Сейчас общественно-политическая ситуация в стране складывается в его пользу. В свежих рейтингах кандидатов в президенты его пока опережает лишь Юлия Тимошенко. 24 канал продолжает серию публикаций о важных персон в украинской политике.

К тому же, согласно исследованию, проведенному группой "Рейтинг", Гриценко является политическим любимцем украинцев: ему симпатизируют 28% участников соцопроса.

Читайте также: Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты о Леди Ю

24 канал рассказывает ключевые факты из жизни военного деятеля и потенциального главы государства.

Краткая биография

Гриценко родился в селе Богачовка Черкасской области 25 октября 1957 года. Еще в юности решил связать свою жизнь с военным делом. Так, сперва успешно выпустился из Киевского суворовского военного училища, а впоследствии учился в адъюнктуре Киевского высшего военного авиационного инженерного училища, стал кандидатом технических наук и начал преподавательскую карьеру. К слову, Гриценко является автором более 100 научных работ.

С 1993 по 1994 год Гриценко жил и стажировался в Америке, где окончил Институт иностранных языков Министерства обороны США и оперативно-стратегический факультет Университета Военно-воздушных сил США. После возвращения в Украину его назначили руководителем аналитической службы аппарата СНБО.

В 1999-м демобилизовался из армии в звании полковника запаса. Этого года возглавил Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. В 2004 году отвечал за информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании Виктора Ющенко.

Читайте также: Музыкант с президентскими амбициями: топ-факты о Святославе Вакарчуке в политике

Политическая деятельность

Министром обороны Гриценко стал в 2005 году, продержавшись в кресле в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича (отметим, по Конституции, кандидата на должности министра обороны и министра иностранных дел выдвигает президент). В 2007 году впервые избран народным депутатом от фракции "Батькивщина". Тогда же ему поручили руководить комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны.

11 декабря 2008 года возглавил Всеукраинскую общественную организацию "Гражданская позиция". Руководителем этой политсилы он является по сей день.

В 2010 и 2014 годах Гриценко баллотировался в президенты. Первый раз чиновник набрал всего 1,2% голосов избирателей.

В январе 2014 года экс-министр со скандалом покинул БЮТ. В прессе ходили слухи, что это произошло после того, как Гриценко раскритиковал действия Рады "Майдана" и Арсения Яценюка, продежурив ночь на Евромайдане.



Гриценко вышел из состава фракции "Батькивщина" из-за конфликта с Яценюком

Недавно партия Гриценко "Гражданская позиция" объявила о создании "совместной политической платформы" с партией Дмитрия Добродомова "Народный контроль".

Мы объединяем усилия и создаем платформу "Народного доверия", чтобы не допустить полной узурпации власти Петром Порошенко и реванша пророссийских политических сил,

– пояснил объединения двух партий Добродомов.



Гриценко и Добродомов накануне президентских выборов объединяют свои партии в одну политическую платформу. Об этом они сообщили 21 мая в Львове

Читайте также: Министр Facebook: как Арсен Аваков влияет на украинскую политику и с чего он начинал

Спецоперация против Гриценко

На днях бывший министр обороны ошарашил общественность заявлением о том, что Порошенко готовит против него спецоперацию с целью не допустить его участия в президентских выборах.

Глава ОПГ, он же заказчик – Порошенко. Организатор – Турчинов. Главный исполнитель – Пашинский. Исполнители в медийном пространстве – депутаты Винник (БПП) и Береза (НФ),

– отметил Гриценко.

За что критиковали Гриценко?

В целом политик известен своими резкими радикальными высказываниями, из-за чего часто подвергался жесткой критике. В частности, он неоднократно призывал легализовать в Украине огнестрельное оружие.

В 2014 году ГПУ обвинила Министерство обороны в хищении военного имущества на сумму более 1,3 млрд грн. Кроме того, Главное контрольно-ревизионное управление заявляло о причастности Гриценко к коррупционным схемам, связанных со строительством и продажей жилья для военных. А секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник назвал самым громким злоупотреблением Гриценко продажу зенитно-ракетных комплексов С-300 по цене в 2,5 млн долл.

Читайте также: Журналист, который ушел в политику: топ-факты о нардепе Мустафе Найеме

Кто такой Анатолий Гриценко: смотрите видео