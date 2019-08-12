Политическое давление или просто дача показаний: что означают допросы Порошенко в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко уже дважды приходил на допросы в Государственном бюро расследований. Сейчас он фигурирует в 11 уголовных процессах: проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали. Что это может означать – в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Роман Романюк.

– Это не первый и не последний поход Петра Порошенко в ГБР. Он ходит туда пока в качестве свидетеля. Главный вопрос заключается в том, как долго он в этом качестве свидетеля будет. Как быстро следователи либо получат реальные доказательства того, что были какие-то нарушения закона, либо придумают их и пойдут на искусственные обострения.

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– Проблема всех походов Порошенко в ГБР достаточно прозаичная. Если бы не было такого персонажа, как Андрей Портнов, который в СМИ откровенно говорит, что работает на то, чтобы "догнать Порошенко", то эти допросы могли бы восприниматься гораздо проще.

Что известно об Андрее Портнове? Был заместителем главы Администрации Президента времен Януковича. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Портнов – разработчик скандальных "диктаторских законов", которые были приняты парламентом 16 января 2014 года, ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.



После Революции Достоинства уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ открыла дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением. Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя удалили из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". 19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину.

– Ведь все пять лет президентства Порошенко все независимые СМИ писали: мол, вот здесь и здесь коррупция, какие-то непонятные люди, темные схемы продаж активов и тому подобное. И после смены власти у Порошенко мгновенно появляется каждый день по делу со все более громкими, а порой вообще бессмысленными и непонятными обвинениями. – Как вот дело о том, что он каким-то образом сфальсифицировал какие-то документы и назначил правительство.

Есть юридический язык, которым формулируются определенные обвинения и которым должны быть обоснованы те или иные подозрения. То, как формулируют следственные претензии в ГБР, больше похоже на "баба бабе сказала на базаре".

– Каким образом Президент Украины может фальсифицировать решение Верховной Рады? Решение парламента – это большое коллегиальное решение. Должно быть 226 голосов. Помню ситуацию, когда назначали Гройсмана. Так тогда голосов было больше, чем 226. Где-то под 240, не помню точно.

– Депутатов из формальной существовашей коалиции было меньше, чем 226. Но ведь нигде не написано, что другим депутатам Рады нельзя голосовать за назначение правительства. Что если у коалиции будет меньше голосов, а депутаты из других фракций проголосуют, то это незаконно. Я упомянул этот пример как один из таких очень сомнительных.

– Я понимаю, когда у следователей и общества есть сомнения, что у Тигипко вдруг нашлось столько денег, чтобы выкупить у Порошенко с партнерами в последний момент "Кузницу на Рыбальском". Это может быть чем-то похожим на отмывание денег.

Продажа "Кузницы на Рыбальском": что известно? Завод до 2016 года был убыточным, пока Кабинет Министров не позволил предприятию осуществлять экспорт товаров военного значения. Тогда Порошенко продал свой пакет акций завода Тигипко за 235,8 миллиона долларов. Таким образом, его общие доходы за 2018 год выросли до 6,6 миллиарда гривен с 19 миллионов годом ранее.

– Я общался с адвокатами, мы брали интервью у самого Петра Алексеевича. Он не может рассказывать, что у него спросят, но из разговоров понятно, насколько абсурдные вопросы ему задают следователи.

– Я не могу сказать, что Портнов дал кому-то "заказ", я не владею такой информацией. Руководство ГБР было назначено в конце каденции предыдущей власти очень сомнительным способом. Ситуация могла бы быть сейчас совсем иной, если бы Порошенко с Турчиновым и Пашинским не "вытягивали из темного мешка" Романа Трубу (директора ГБР – 24 канал). Если бы выбрали нормального профессионала, который мог бы противостоять любым политическим влияниям: звонкам из Офиса Президента или неким "подковерным" намекам, угрозам и тому подобное.

Допрос с применением детектора лжи – это процессуальное действие, к которому может прибегнуть следователь. Здесь ничего страшного не вижу. Если Петр Алексеевич действительно такой честный, как он заявляет, то для него это не должно быть проблемой.

– Для чего он хочет выйти на публику? Он условно говорит, что читает Telegram-канал Портнова и узнает оттуда о всех следственных действиях ГБР. Любые действия следователей соответственно дискредитированы из-за политической составляющей Портнова, который имеет хорошие отношения с главой Офиса Президента Богданом и с одним известным олигархом.



Андрей Портнов

– Присутствие Портнова усложняет и нивелирует работу журналистов, следователей и всех, кто занимался расследованием коррупции Порошенко. Потому что теперь пятый президент предстает политической жертвой. И это очень большая проблема. Потому что за преступления, которые, вероятно, были совершены и за которые кто-то бы должен был понести наказание, невозможно понести реальную ответственность.

– Потому что гражданское общество так или иначе должно встать на сторону условного Петра Порошенко. Поскольку очень явная политическая составляющая этого преследования. По моему мнению, это точно является главным вызовом для ГБР.

О первом допросе Порошенко в ГБР – читайте здесь

О втором допросе Порошенко в ГБР – читайте здесь