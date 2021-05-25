У "поєдинку" зійшлись 2 кандидати. Мовиться про Василя Вірастюка від "Слуги народу" та Олександр Шевченко від "За майбутнє".

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Як проходили вибори

Підрахунок голосів тривав до 4 квітня. На 6 дільницях виявили розбіжності голосів, тоді як на 5 голосування визнали недійсним. Через численні порушення під час голосування кандидати навіть зверталися до суду.

Варто зауважити, що паралельно на 50 окрузі вибори пройшли спокійно.

Округ на Прикарпатті позитивніший і гарніший через те, що на ньому була висока конкуренція,

– заявив експерт з політики Олександр Солонтай.

Конфлікт перетворився на "серіал"

Однак згодом конфлікт перетворився на справжній серіал. Попри те, що протоколи з печатками Центральна виборча комісія отримала 5 квітня, Василя Вірастюка оголосили переможцем аж 22 квітня.



Василь Вірастюк / Фото "Слуги народу"

Однак інший місцевий кандидат Олександр Шевченко не сидів, склавши руки. Велика Палата Верховного суду 1 травня визнала протиправним і скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів.

Вже 19 травня було складено новий протокол і через 3 дні Вірастюка знову оголосили лідером перегонів. Однак 24 травня Верховний суд скасував протокол.

Вже підписали апеляцію, завезли в суд. Процес триває, ми не здаємось,

– заявив Вірастюк.

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ЦВК оскаржуватиме рішення

Центральна виборча комісія також оскаржуватиме рішення. Наразі для цього готують документи. Водночас в експертних організаціях радять провести перевибори на кількох дільницях, де вибори визнали недійсними. Однак є кілька "але".

"Така процедура не врегульована в законі жодним чином. Також зовсім не врегульоване питання про те, як будуть виготовляти виборчі бюлетені, складати комісії. Тут ризики підкупу виборців дуже значні", – розповіла юристка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба.

Вибори перетворились на зіткнення політсил

Недоліки є й у відсутності агітації, яка минула 2 місяці тому, адже процес розірвано. Ба більше, можливо й самі виборці після цієї історії хотіли б голосувати за когось іншого.

На думку експертів, найкращим варіантом було б не призначити переможця і натомість почати процес ще раз. Втім, на це потрібна політична воля Верховної Ради, а про неї поки не мовиться. Однак це й не дивно, адже вибори на окрузі перетворились на "національне змагання".

Це ж не просто Вірастюк – це Володимир Зеленський. Це не просто Кошулинський – це фактично об'єднаний Олег Тягнибок, Петро Порошенко. Також це не просто Олександр Шевченко, а Ігор Коломойський й Ігор Палиця,

– наголосив Олександр Солонтай.



Олександр Шевченко / Фото "Ратуші"

Зеленський вважає Вірастюка переможцем

Голоси між кандидатами мали незначний відрив. Неготовність поступитись підтвердив і Володимир Зеленський. Зокрема, на своїй пресконференції він назвав Вірастюка остаточним переможцем.

Ймовірно, він необхідний президенту як "незаплямоване обличчя" й додатковий голос для монобільшості у парламенті, яка виключила кількох членів.

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"Тиску на Верховний Суд від команди Зеленського, скоріш за все, не буде, але варто очікувати певні натяки. Чому не буде тиску? Бо сумнівна перемога президенту була б не потрібною", – заявив політолог Олег Саакян.

Поставити крапку у цій ситуації, принаймні на цьому етапі, вже найближчим часом має Верховний Суд.