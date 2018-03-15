06:45
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-3°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Политика полного запрета игорного бизнеса ни в одной стране себя не оправдала, – эксперт

52 Читати новину українською
Агия Зегребельская
Агия Зегребельская / 24 Канал

В 2009 году правительство Тимошенко приняло резонансный закон о запрете игорного бизнеса. Но после того, как закон вступил в силу, игорные заведения не только не исчезли. Их стало больше.

Среди европейских стран Украина осталась единственной, где азартные игры не легализованы, отметила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская в прямом эфире 24 Канала.

Читайте также: Онлайн-преступления: как уберечь деньги от мошенников

"Если говорить глобально, то политика полного юридического запрета (игорного бизнеса – 24) ни в одной стране мира себя не оправдала, кроме тех стран, где это подкреплено религией – исламом или иудаизмом. В других странах запрещенные азартные игры продолжают существовать, открываются новые заведения, в связи с чем страны идут на их легализацию. И, по сути, в Европе Украина осталась единственной страной, где эти азартные игры запрещены", – отметила эксперт.

Она отмечает, что среди причин, почему, несмотря на запрет на законодательном уровне, в Украине функционирует подпольный игровой бизнес, – нечеткое определение понятия "лотерея", которым прикрываются игорные заведения.

Вопрос в том, как в законе и в действующей нормативно-правовой базе определено, что такое "лотерея". У нас в законе от 2012 года "О государственных лотереях" содержится такое определение лотереи, что оно позволяет под видом лотереи проводить запрещенные азартные игры. Что-то вроде, "массовая игра, в которой выигрыш зависит от случайности". По сути, невозможно отграничить от лотереи никакой другой вид азартных игр,
– подытожила Загребельская.

Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук