Политика полного запрета игорного бизнеса ни в одной стране себя не оправдала, – эксперт

В 2009 году правительство Тимошенко приняло резонансный закон о запрете игорного бизнеса. Но после того, как закон вступил в силу, игорные заведения не только не исчезли. Их стало больше.

Среди европейских стран Украина осталась единственной, где азартные игры не легализованы, отметила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская в прямом эфире 24 Канала.

Читайте также: Онлайн-преступления: как уберечь деньги от мошенников

"Если говорить глобально, то политика полного юридического запрета (игорного бизнеса – 24) ни в одной стране мира себя не оправдала, кроме тех стран, где это подкреплено религией – исламом или иудаизмом. В других странах запрещенные азартные игры продолжают существовать, открываются новые заведения, в связи с чем страны идут на их легализацию. И, по сути, в Европе Украина осталась единственной страной, где эти азартные игры запрещены", – отметила эксперт.

Она отмечает, что среди причин, почему, несмотря на запрет на законодательном уровне, в Украине функционирует подпольный игровой бизнес, – нечеткое определение понятия "лотерея", которым прикрываются игорные заведения.

Вопрос в том, как в законе и в действующей нормативно-правовой базе определено, что такое "лотерея". У нас в законе от 2012 года "О государственных лотереях" содержится такое определение лотереи, что оно позволяет под видом лотереи проводить запрещенные азартные игры. Что-то вроде, "массовая игра, в которой выигрыш зависит от случайности". По сути, невозможно отграничить от лотереи никакой другой вид азартных игр,

– подытожила Загребельская.