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      "Политика становится жестче": Наев рассказал об угрозах для стран, которые не слушают Путина

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      Политика Путина к "Непослушным" странам становится все более жесткой, – Наев
      Политика Путина к "Непослушным" странам становится все более жесткой, – Наев / Фото из открытых источников

      Путин становится все более жестким в отношении стран, которые не согласны с политикой России. Взамен опасность от агрессивной политики России растет – теперь она распространилась и на Европу.

      Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Wiener Zeitung.

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      Наев отметил, что экономические и социальные проблемы, военные конфликты и конфронтации возникают везде, где проявляется Россия. Теперь же появилась реальная угроза и для Европы.

      Думаю, мне не нужно вам говорить о том, что режим Путина становится все более агрессивным и в отношении Европы. Так, российские корабли и самолеты появляются в непосредственной близости от границ стран Балтии, Скандинавии и Турции. Кроме того, отношение Кремля к странам, которые не согласны с политикой Москвы, становится все более жестким,
      – заявил генерал.

      Командующий Объединенных сил отметил, что в Европе именно Украина противостоит этой глобальной угрозе демократии и стабильности со стороны России. При этом он добавил, что "братская помощь" Путина является одним из способов отвлекать россиян от проблем внутри страны.

      "Если проанализировать события прошлых десятилетий, то можно сделать вывод, что режим Владимира Путина пытается отвлечь внимание своих граждан от все более возрастающих экономического и социального кризисов в стране тем, что осуществляет дестабилизацию в государствах, которые, в толковании Кремля, нуждаются в "братской помощи". Я имею в виду Абхазию, Северную Осетию и Приднестровье. А теперь в этом списке стоят уже Крым и Восточная Украина, а также Сирия", – пояснил он.

      К слову, экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст заявил, что США должны помочь Украине защититься в случае провокации и атаки. По его словам, нынешняя слабая западная реакция на захват Россией украинских кораблей означает, что Путин получил тактическое преимущество.

      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Наев Новости России Украина – Россия Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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