Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк

В разгар сезона выборов кандидаты заманивают избирателей обещаниями и используют различные горячие темы, в том числе экологию.

Как сообщают политические эксперты, использование экологии для манипулирования электоратом стало мировым трендом, передает "112". Эта тематика обросла рядом проблемных вопросов: ядерные отходы, добыча сланцевого газа, вырубка лесов, мусор. Впрочем, процент их решения остается низким. Но по некоторым вопросам нет даже конкретных путей их решения.

При этом, по словам известного эколога Владимира Борейко политики используют экологические проблемы в своих целях. Однако решать их никто не собирается.

Когда депутаты местных уровней выходят и действительно известно, что у них существует какая-то серьезная экологическая проблема, они обещают эту проблему решить. Но они не понимают, что решить ее невозможно на местном уровне. Но благодаря этому, они, конечно, получают какую-то поддержку избирателей и становятся депутатами,

– заявил эколог.

Таким образом, в Украине согласно мировому тренду, экологию используют как способ наращивания электората.

"Как правило, депутаты не имеют экологического образования, они не имеют опыта работы в экологической сфере. Поэтому они даже не знают, с чего начать. Если они за что-то берутся, то берутся неумело, неэффективно и непрофессионально", – сообщил Борейко.