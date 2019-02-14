Политики оригинально поздравили молодоженов с Днем Святого Валентина: фото и видео

В столице Украину 14 февраля ожидается 189 браков. Политики Владимир Гройсман, Павел Петренко и Станислав Куценко также решили поздравить молодоженов, а потому приехали на церемонии в киевский ЗАГС.

В целом по всей стране ожидается бракосочетание 1800 пар. В 2018 году расписалось 2400 пар, однако, в этом году влюбленные планируют побить этот рекорд.

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Первая пара, которая поженилась в День Святого Валентина​

Павел Петренко готовится поздравлять молодоженов

Пару, которая вышла замуж первой, поздравил и вручил свидетельство о браке сам министр юстиции Павел Петренко. Приехал, чтобы поздравить влюбленных и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Любите, а о документах позаботится Министерство юстиции Украины и Правительство Владимира Гройсмана,

– отметил Павел Петренко.



Владимир Гройсман и Павел Петренко приехали поздравить женатые пары

Начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко отметил, что пары, которые женятся 14 февраля, к сожалению, также разводятся.

Кстати, больше всего разводов среди пар, которые поженились 5 лет назад, а именно 14 февраля 2014. То есть кажется символическая дата, но 17% пар развелись,

– рассказал Куценко.



​Владимир Гройсман поздравляет пары с "юбилейной свадьбой"

Министерство юстиции Украины ввело новый вид свадьбы так называемая "юбилейное свадьба" – влюбленные в свою круглую дату бракосочетания могут отпраздновать в ЗАГСе. 14 февраля ожидается 6 таких пар, одна из них будет праздновать "бриллиантовую свадьбу" – 55 лет вместе.