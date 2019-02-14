15:55
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Политики оригинально поздравили молодоженов с Днем Святого Валентина: фото и видео

      49 Читати новину українською

      В столице Украину 14 февраля ожидается 189 браков. Политики Владимир Гройсман, Павел Петренко и Станислав Куценко также решили поздравить молодоженов, а потому приехали на церемонии в киевский ЗАГС.

      В целом по всей стране ожидается бракосочетание 1800 пар. В 2018 году расписалось 2400 пар, однако, в этом году влюбленные планируют побить этот рекорд.

      Читайте также: 20 романтических хитов ко Дню Святого Валентина

      Весілля
      Первая пара, которая поженилась в День Святого Валентина​

      Павел Петренко готовится поздравлять молодоженов

      Пару, которая вышла замуж первой, поздравил и вручил свидетельство о браке сам министр юстиции Павел Петренко. Приехал, чтобы поздравить влюбленных и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

      Любите, а о документах позаботится Министерство юстиции Украины и Правительство Владимира Гройсмана,
      – отметил Павел Петренко.

      Гройсман
      Владимир Гройсман и Павел Петренко приехали поздравить женатые пары

      Начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко отметил, что пары, которые женятся 14 февраля, к сожалению, также разводятся.

      Кстати, больше всего разводов среди пар, которые поженились 5 лет назад, а именно 14 февраля 2014. То есть кажется символическая дата, но 17% пар развелись,
      – рассказал Куценко.

      Діамантове весілля
      ​Владимир Гройсман поздравляет пары с "юбилейной свадьбой"

      Министерство юстиции Украины ввело новый вид свадьбы так называемая "юбилейное свадьба" – влюбленные в свою круглую дату бракосочетания могут отпраздновать в ЗАГСе. 14 февраля ожидается 6 таких пар, одна из них будет праздновать "бриллиантовую свадьбу" – 55 лет вместе.

      blog_ava
      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня
      48268
      Теги: Новости Украины Новости Киева Владимир Гройсман Павел Петренко Министерство юстиции
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      сегодня , 15:01 "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      Дмитро Снєгирьов 577
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 14:54 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      887
      От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      сегодня , 14:00 От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      Юлія Турелик 207
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      сегодня , 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      19262
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сегодня , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 782
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В ОБСЕ утверждают, что перемирие в целом соблюдалось
       16 февраля 2015 , 22:25 2
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Защитник Динамо может продолжить карьеру в Германии
       26 июля 2018 , 11:21
      "Putin khuilo! La, la, la". Английские СМИ – о легкой победе Арсенала над Ворсклой и странных решениях вокруг матча
       30 ноября 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук