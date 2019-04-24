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      Политики требуют провести аудит Нацбанка, чтобы взять его под контроль, – эксперт

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      Национальный банк Украины
      Национальный банк Украины / Фото из открытых источников

      Во время предвыборной кампании в штабе одного из кандидатов прозвучало предложение после выборов провести аудит Национального банка. Это – попытка реванша реформы банковского сектора, так как ключевой элемент этой реформы – независимый НБУ.

      Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" финансовый аналитик Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Зеленский ответил, уволит ли главу НБУ

      Как отметил Фурса, этот первый шаг был подан в прекрасной оболочке с аргументами "если вам нечего бояться, то почему бы и нет". "Тем более, представленный на фоне общего негативного отношения общества к Национальному Банку. Общества, которое обвиняет НБУ в падении гривни 2014-2015 годах и очистке банковской системы", – сказал аналитик.

      И этот негатив пытаются использовать, чтобы взять Нацбанк под контроль. Забывая рассказать обществу, что именно контроль политиков над НБУ и привел нас всех к такому резкому падению курса и необходимости очистки банковской системы,
      – заявил Фурса.

      К тому же, эксперт заверил, что аудит – это нарушение закона о Нацбанке.

      "Политический аудит, который нужен политикам, чтобы влиять на кадровые назначения, имеет совсем другую природу и нарушает закон. Это не означает, что Нацбанк не подконтрольный обществу и его руководство может творить все, что угодно. Нет, в законе есть перечень причин, по которыми главу НБУ можно уволить", – сказал Фурса.

      По его словам, аудит – это попытка взять НБУ под контроль теми, кто этот аудит будет проводить, потому что это будут не независимые иностранные эксперты.

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      Фурса заявил, что украинские политики очень не любят независимый Центральный Банк. "И наверное на надо напоминать, что произойдет с экономикой Украины в тот момент, когда мы потеряем поддержку МВФ? Девальвация, инфляция станет первым сигналом, что что-то пошло не так. И тот рост, скромный рост в 3%, который мы видим сейчас, покажется манной небесной", – добавил он.

      Полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" с Сергеем Фурсой от 23 апреля 2019 года

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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