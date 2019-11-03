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      Политолог напомнил, почему Украине не стоит пугаться разрешения Дании на "Северный поток-2"

      58 Читати новину українською
      Северный поток-2
      Северный поток-2 / 5.ua

      Решение Дании предоставить разрешение на строительство "Северного потока-2" будет иметь тактические и стратегические последствия для Украины, прежде всего затронут экономику и безопасность нашего государства.

      Об этом в комментарии 24 каналу заявила эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая.

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      По ее словам, во-первых – это решение Дании ослабит позиции Нафтогаза в переговорах с Газпромом о продлении транзита газа через Украину.

      Новая "газовая война" заставит поднять тарифы на коммунальные услуги, а это может в дальнейшем означать и экономический коллапс и, не исключено, перезагрузку власти,
      – пояснила она.

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      Во-вторых, по словам Брудницкой, стоимость нашей ГТС неизбежно упадет после принятия такого решения Данией.

      Девальвация ГТС срикошетит по общим доходам Украины. Среднесрочное следствие – сокращение или даже прекращение транзита газа и потеря транзитных средств. Надо понимать, что Украина и так значительно потеряла как страна-транзитер. Приостановка или реверс газового транзита вообще могут сделать нашу страну "серой территорией",
      – сказала она.

      Кроме того, по мнению эксперта, если доходность украинской ГТС упадет, то в Украине останется только один актив, который может быть привлекательным для потенциальных инвесторов – земля.

      Брудницкая также отметила, что Россия удачно использует временную и преходящую политическую и экономическую конъюнктуру, поэтому Украине стоит продержаться и все-таки отстоять свои интересы в газовых переговорах, а не пугаться решения Дании.

      Отметим, что 30 октября Энергетическое агентство Дании таки выдало разрешение на строительство скандального газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет на юго-восток от острова Борнхольм в Балтийском море.

      "Северный поток-2" практически достроен. Дания была последней страной, которая не выдала разрешение на его строительство. Эксперты оценивали потери "Газпрома" в 660 миллионов евро, если Дания не выдала бы разрешение. Там также заявляют, что на завершение строительства нужен месяц.

      Разрешение выдали в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Да, страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, учитывая ресурсы и окружающую среду.

      Почему "Северный поток-2" угрожает Украине?Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил по нему большую часть объемов газа, протекающего сейчас в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      Дания утвердила строительство "Северного потока-2" на территории морского пространства своей страны: смотрите видео

       

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Рынок газа Газовый контракт Газ
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