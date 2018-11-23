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      Политолог назвал причину, по которой Зеленский может победить любого оппонента во втором туре

      171 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      Фесенко подчеркнул, что у Зеленского нет высокого антирейтинга.

      Главным преимуществом Владимира Зеленского, которое дает ему шанс победить во втором туре выборов главы государства, является отсутствие высокого антирейтинга. Об этом заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя результаты последнего всеукраинского опроса, который провел Институт социальных технологий "Социополис".

      Согласно ему, Зеленский во втором туре выигрывает у всех кандидатов, даже у Тимошенко, которой раньше уступал.

      "Зеленский конкурентоспособен. Я бы осторожно сказал, что он может победить и Тимошенко, и любого другого кандидата во втором туре потому, что у него меньший антирейтинг. Это главное преимущество Зеленского над уже привычными для нас политическими лидерами. И Юлии Владимировне, и другим политикам следует всерьез воспринимать Владимира Зеленского – как одного из главных фаворитов", – сказал Фесенко.

      Эксперт отметил, что потенциальный кандидат Зеленский станет неудобным конкурентом для большинства политиков на президентских выборах. В командах ведущих политических лидеров пока не знают, как бороться с ним.

      "Это головная боль и проблема, рецепты решения которой они не нашли для себя, хотя будут искать. Действительно, как бороться с Зеленским, который не является классическим политиком, против которого нельзя применить политический компромат или политические обвинения?", – подчеркнул Фесенко.

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко Петр Порошенко социологическое исследование Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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