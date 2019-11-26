Политолог объяснил, как связаны реформы и волна грязи, которая выливается на власть

В Украине начались настоящие реформы, а те, чьи коррупционные интересы они затрагивают, всячески противятся изменениям.

Об этом в своем блоге на ЛИГА.net пишет политолог Петр Олещук.

Он отмечает, что в последнее время Верховная Рада по инициативе Президента приняла ряд важных законодательных решений. В частности, речь идет о снятии депутатской неприкосновенности, перезапуске НАПК и начале работы Высшего антикоррупционного суда, возвращении ответственности за незаконное обогащение, установлении наказания за прогулы и "кнопкодавство" для депутатов и тому подобное.

Есть также прогресс в наказании преступников из числа старых политиков. В следственном изоляторе оказался нардеп Сергей Пашинский, Олег Гладковский и Ярослав Дубневич получили меры за сделки в оборонной сфере и на железной дороге соответственно. Кроме того, отметил политолог, пострадала схема одиозного Виктора Медведчука по ввозу сжиженного газа, которая процветала при прошлой власти. Также сделан шаг к закрытию печально известных "площадок Яценко" – парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит обходиться без посредников при передаче информации в сфере оценки недвижимости.

Всем это нравится? Конечно, не всем. И каждый из "обиженных" имеет серьезные ресурсы: политические, информационные, идеологические. Конечно, все эти реформы – слишком мало, чтобы действительно изменить Украину. Более глубокие реформы ожидают нас впереди, но даже нынешние первые шаги сильно замутили воду украинской политики, где все обиженные уже формируют "широкую оппозицию" и вместе, забыв вчерашние конфликты, единым фронтом пытаются остановить изменения,

– отметил Петр Олещук

Он также подчеркнул, что настоящими реформами всегда кто-то недоволен, особенно в стране, где прочно укоренилась коррупция. В то же время политолог не исключает, что дальше противники реформ будут раздувать еще больше скандалы против действующей власти.

"Сексуальные скандалы в Раде? Но это только начало – скандалов будет больше, настолько серьезные ресурсы задействованы", – считает политолог.

"Реформы, которым все аплодируют, – это, скорее всего, не реформы, а их имитация, потому что реформы не могут не затрагивать интересов. А вот то, что превращает затхлое болото политики в водопад взаимных обид и обвинений, пожалуй, действительно является реформами. Как бы кто не оценивал их последствия", – подчеркнул Петр Олещук.

Он также добавил, что в украинском обществе царит ложное представление о реформах как о чем-то хорошем, но почти недостижимом. Так произошло потому, что до сих пор реформы проводили или для имитации деятельности, или чтобы получить очередной кредит МВФ. Поэтому пока не все понимают, что настоящие изменения уже начались.