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      Политолог объяснил, почему украинцы идут на проплаченные митинги и как с ними бороться

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      В последние дни в Украине состоялось сразу несколько громких митингов. Один из них был против проплаченных митингов, другие – за вымышленного кандидата или в поддержку одного из крупнейших маньяков 20 века. Все они были проплаченными. Журналисты 24 канала выяснили, почему украинцы за 150 гривен готовы поддержать любого и как остановить засилье митингов за деньги.

      В Киеве несколько десятков человек 2 часа простояли с плакатами "Мы против проплаченных митингов". Однако выйти на акцию против нечестного заработка их заставили не личные убеждения, а эти же деньги.

      Читайте также: Замкнутый круг: в Киеве люди за деньги пришли митинговать против проплаченных митингов

      Митинг приобрел огласку в соцсетях из-за того, что горе-активисты, которые вышли с табличками "Не беру деньги", в конце концов так и не получили обещанные 150 гривен. На камеры митингующие убеждали, что им не нужны деньги и они хотят жить в честной стране.

      Между тем в Одессе пранкеры разыграли любителей легких денег. Поэтому за тысячу гривен они скандировали имя вымышленного кандидата в президенты. Конечно, украинцы не могли ничего рассказать о нем, потому придумывали качества на ходу.

      В Харькове журналисты решили провести эксперимент. Они назвали кандидатом в президенты серийного убийцу, который унес жизни более полусотни жертв. Но более сотни людей за деньги поддержали маньяка, даже не проверив его псевдо политическую программу или информацию о нем.

      Мітинг у Харкові
      Митинг в Харькове

      Однако политолог одобрительно относится к акциям, где обманывают профессиональных митингующих. Он отметил, что дискредитация платных митингов – это прекрасно. Ведь ступив несколько раз на те же грабли, любители легких денег перестанут ходить на митинги, потому что будут бояться, что им опять не заплатят. И пока это является самым эффективным способом борьбы с любителями легкой наживы.

      Проплаченные митинги – это целая бизнес-система с иерархией, которая активно начала развиваться еще во времена Януковича. А из-за необразованности и бедности населения они хорошо прижилась в Украине. Однако политолог предположил, что уже через три года это явление может исчезнуть. И даже не из-за более высокого уровня жизни, а из-за той же дискредитации, которая уже активно началась.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Деньги Выборы Президента 2019 Новости Одессы Новости Харькова Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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