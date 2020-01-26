Полицейские разыграли "спецоперацию", чтобы украсть почти 20 тысяч евро: детали

Двое работников украинской полиции и иностранец, внесенный в базу Интерпола как мошенник, сговорились, чтобы ограбить украинских предпринимателей на 19 тысяч 700 евро. Для этого разработали целую "спецоперацию" с фейковым задержанием.

О преступлении, совершенном работниками полиции и иностранцем-мошенником 25 января рассказали в пресс-служба ГБР .

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Как полицейские организовали похищение денег у предпринимателей

Двое украинских предпринимателей хотели купить сельскохозяйственную технику. Они нашли продавца-иностранца, который сообщил, что нужная украинцам техника у него есть, но находится в Польше. За с аму технику и за ее перевозку в Украину иностранный гражданин просил в украинских бизнесменов 19 тысяч 700 евро.



Задержали полицейских, которые имитировали арест иностранца с целью ограбления / Фото ГБР

Во время передачи денег правоохранители, которые были в сговоре с иностранцем, разыграли задержание мужчины – целую "спецоперацию": надели на него наручники, бросили в машину и вывезли . А вместе с ним вывезли и деньги – как "вещественное доказательство". Впоследствии полицейские с сообщником поделили украденную валюту между собой.

Что известно о подозреваемых в ограблении украинских бизнесменов

Следствие установило личность иностранного гражданина, причастного к преступлению. Оказалось, что он есть в базе Интерпола и находится в международном розыске за мошенничество в Польше.

Во время обыска нашли несколько паспортов человека на разные фамилии, боеприпасы, деньги и наркотики.



Изъятое у подозреваемых во время обыска / Фото ГБР

Другими подозреваемыми в преступлении являются:

Начальник изолятора временного содержания полиции.

Заместитель командира взвода НПУ в Одесской области.

Мужчинам объявили подозрение в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением.

В случае признания судом подозреваемых виновными тем грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Во время обыска изъяли деньги, оружие и наркотики / Фото ГБР