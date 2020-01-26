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      Полицейские разыграли "спецоперацию", чтобы украсть почти 20 тысяч евро: детали

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      В Николаеве полицейские ограбили предпринимателей / ДБР

      Двое работников украинской полиции и иностранец, внесенный в базу Интерпола как мошенник, сговорились, чтобы ограбить украинских предпринимателей на 19 тысяч 700 евро. Для этого разработали целую "спецоперацию" с фейковым задержанием.

      О преступлении, совершенном работниками полиции и иностранцем-мошенником 25 января рассказали в пресс-служба ГБР

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      Как полицейские организовали похищение денег у предпринимателей

      Двое украинских предпринимателей хотели купить сельскохозяйственную технику. Они нашли продавца-иностранца, который сообщил, что нужная украинцам техника у него есть, но находится в Польше. За саму технику и за ее перевозку в Украину иностранный гражданин просил в украинских бизнесменов 19 тысяч 700 евро. 

      Николаев
      Задержали полицейских, которые имитировали арест иностранца с целью ограбления / Фото ГБР

      Во время передачи денег правоохранители, которые были в сговоре с иностранцем, разыграли задержание мужчины – целую "спецоперацию": надели на него наручники, бросили в машину и вывезли. А вместе с ним вывезли и деньги – как "вещественное доказательство". Впоследствии полицейские с сообщником поделили украденную валюту между собой.

      Что известно о подозреваемых в ограблении украинских бизнесменов

      Следствие установило личность иностранного гражданина, причастного к преступлению. Оказалось, что он есть в базе Интерпола и находится в международном розыске за мошенничество в Польше.

      • Во время обыска нашли несколько паспортов человека на разные фамилии, боеприпасы, деньги и наркотики.

      преступление
      Изъятое у подозреваемых во время обыска / Фото ГБР

      Другими подозреваемыми в преступлении являются:

      • Начальник изолятора временного содержания полиции.
      • Заместитель командира взвода НПУ в Одесской области.

      Мужчинам объявили подозрение в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением.

      • В случае признания судом подозреваемых виновными тем грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      изъятое
      Во время обыска изъяли деньги, оружие и наркотики / Фото ГБР

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      Как в "Борисполе" будут защищаться от неизвестного коронавируса
      25 января
      164
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Полиция Мошенничество Государственное бюро расследований Деньги Новости Николаева Новости Одессы Криминальные новости
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