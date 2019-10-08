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      Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи

      Право на правду 52 Читати новину українською

      Ледь не щотижня десь в Україні стаються порушення закону за участі працівників поліції. То хтось із них влаштує п’яне ДТП, то вони когось поб’ють, то вони когось катують, а буває, навіть вб’ють когось із громадян.

      В цій програмі я часто розповідаю, про працівників поліції, які отримують зарплатню, щоб нас захищати. А, натомість, самі часто становлять для суспільства смертельну небезпеку.

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      Але минулий тиждень просто встановив рекорд кількості жорстоких злочинів за участю українських поліцейських.

      Працівник поліції на швидкості влетів у зупинку

      В Броварах, що під Києвом, по одній з вулиць на шаленій швидкості мчить на власному авто працівник поліції охорони. За якусь мить він влітає в зупинку громадського транспорту, внаслідок чого одна жінка на зупинці загине, а ще двоє людей потраплять з важкими травмами до лікарні.

      Поліцейський виживе, і як помітять очевидці події, його дістануть з-за керма геть п’яного. Його затримають, потім заарештують, а начальство суворо покарають – відсторонять від роботи.

      Але чи вирішить це проблему із п’яними копами, які вбивають громадян? Ні, тому що, в цій же Київській області, два місяці тому вже заарештовували поліцейських і відстороняли їхнє керівництво. Пам’ятаєте ту жахливу історію, коли двоє п’яних копів вбили в Переяслав-Хмельницькому п’ятирічного хлопчика.

      Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими
      Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими

      І ось, як бачимо, за якийсь час черговий п’яний поліцейський, тільки не з рушницею в руках, а за кермом авто, знову вбиває людину. І знову арешт, і знову, відсторонення начальства.

      Поліцейський насмерть збив велосипедиста

      І чим це закінчилося? Чи стало менше вбитих від рук правоохоронців? Ні. Бо через кілька днів після аварії в Броварах, в Кіровоградській області сталася схожа історія за участі поліцейського. Там п’яний оперативник за кермом власного Мерседесу насмерть збив велосипедиста. І знову та сама історія – арешт винуватця, службова перевірка. 

      Але чи вирішить це проблему і чи припинять п’яні копи давити насмерть простих громадян? Звісно ні, бо за якийсь час винуватців аварій в погонах відпускають під домашній арешт. А їхнє відсторонене начальство повертається на роботу, або переводиться до іншої області, тільки вже на підвищення.

      І можна було частково виправдати поліцейських тим, що вони не свідомо вбивають громадян в ДТП, що це вбивство за необережністю, бо ніхто ж не планує наслідки аварії, хоч і свідомо сідає п’яним за кермо.

      Але, ж і це не так. Бо, по Україні вистачає випадків насильства, яке коять правоохоронці по відношенню до громадян цілком свідомо і жорстоко.

      Ще не забулася червнева історія на Вінниччині, коли патрульні ввечері на вулиці побили місцевого активіста Олександра Комарніцького за його відмову бути понятим. Внаслідок чого, чоловік помер у реанімації від завданих поліцейським побоїв.

      Олександр Комарніцький
      Олександр Комарніцький

      Тоді теж були арешт підозрюваного патрульного, відсторонення всього обласного начальства. І як ви думаєте, поменшало поліцейського насильства з тих пір в Україні?

      Поліцейські катували чоловіка в Ужгороді

      Красномовний випадок, який два тижні тому трапився в Ужгороді. Там місцевого мешканця Івана Буківа затримали на вулиці поліцейські, бо він, начебто, був схожий на фоторобот злочинця, який в цьому районі коїв крадіжки.

      Копи привезли чоловіка до відділку і почали вимагати від нього зізнання в злочинах. На що Буків заперечував, що не має до цього стосунку. Тоді поліцейські його закували в наручники і підвісили на трубі, почавши бити гумовим кийком, силою вибиваючи потрібні покази. При чому, били навіть по обличчю, вибивши чоловіку передні зуби.

      Коли ж після ночі катувань, затриманого зняли і посадили на підлогу, переляканий чоловік у відчаї вибрався на підвіконня, погрожуючи вистрибнути з вікна. Поліцейських це лише розвеселило і один з них, наче заохочуючи затриманого, сказав: "Ну якщо ти мужик – то стрибай". І навіть пожбурив в затриманого кийком.

      Чоловік не витримав і стрибнув з вікна четвертого поверху райвідділку, і дивом при цьому залишився живий. Опинившись на лікарняному ліжку, першими кого побачив Іван Буків – були поліцейські, які його катували. Вони прийшли навідати чоловіка, але не з порожніми руками, а разом із заявою про відмову від претензій, яку Буків мав підписати.

      На щастя, він відмовився від цього і написав іншу заяву: про катування у поліції. Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти копів, а їхнє начальство відсторонило від роботи.

      Але це мало кого злякало, бо катів-поліцейських навіть не заарештували, а відстороненого начальника райвідділку Віталія Мацолу регулярно бачать на роботі.

      Отже, щоб не скоїли поліцейські, нічого не змінюється, і потік насильства з їхнього боку майже не зменшується. Бо єдиний спосіб по-справжньому щось змінити: провести справжню, а не імітаційну реформу МВС.

      Поліцейська реформа

      Зокрема, повністю змінити і керівництво, і більшу частину звичайних працівників поліції. Як свого часу в Грузії: де одномоментно звільнили всіх старих працівників поліції і з нуля набрали нових.

      Новонабраним суттєво підняли зарплатню і переселили їх зі старих, просякнутих корупцією та насильством райвідділків в нові прозорі будівлі.А в нас же, не відбулося оновлення навіть керівного складу міністерства. І продовжується тасування все тієї ж старої колоди скомпрометованих персонажів.

      Бо на чолі відомства залишається міністр Аваков, який загруз у корупційних скандалах, а своїм заступником він підбирає скандального Антона Геращенка.

      Антон Геращенко
      Антон Геращенко

      А радником міністра Авакова стає екскерівник поліції Сергій Князєв, який нещодавно пішов з посади через контрабанду готівки дружиною і в часи керівництва якого, в поліції і процвітали корупція та насильство.

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      Тому, якщо біля керма правоохоронного відомства лишилася всі ті ж самі діячі, то й не слід чекати що в лавах поліцейських стане менше вбивць чи катів.

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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости политики Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Криминальные новости Новости Киева Ужгород Реформы Антон Геращенко Арсен Аваков Криминал Видеоблоги Право на правду Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком
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