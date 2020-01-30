Полиция упростит рассмотрение дел по ДТП с 1 февраля

Нацполиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по дорожно-транспортным происшествиям. Все аварии без пострадавших будут передавать на рассмотрение патрульной полиции.

"Мы избавляемся от бюрократических препятствий и упрощаем процедуру рассмотрения материалов по ДТП. С 1 февраля в Киеве все сообщения о ДТП без пострадавших будут передаваться непосредственно в управление патрульной полиции для регистрации и организации реагирования", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на итоговом совещании ведомства.

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Заметим, что в 2019 году в Украине произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибли до 4 тысяч человек, еще 36 тысяч – получили травмы. При этом аварии также нанесли ущерб украинской экономике на 70 миллиардов гривен.