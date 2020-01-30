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      Полиция упростит рассмотрение дел по ДТП с 1 февраля

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      Полиция упростит рассмотрение дел по ДТП с 1.02.2020 / autoua.net

      Нацполиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по дорожно-транспортным происшествиям. Все аварии без пострадавших будут передавать на рассмотрение патрульной полиции.

      "Мы избавляемся от бюрократических препятствий и упрощаем процедуру рассмотрения материалов по ДТП. С 1 февраля в Киеве все сообщения о ДТП без пострадавших будут передаваться непосредственно в управление патрульной полиции для регистрации и организации реагирования", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на итоговом совещании ведомства.

      Читайте также: Штрафы в Украине: какое нарушение ПДД будет стоить водителям 51 тысячу гривен

      Заметим, что в 2019 году в Украине произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибли до 4 тысяч человек, еще 36 тысяч – получили травмы. При этом аварии также нанесли ущерб украинской экономике на 70 миллиардов гривен.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Авто Полиция Новости Киева Игорь Клименко Аварии и ДТП
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