У поліції Києва кажуть, що потрощити машину та залишити коров'ячу голову могли підлітки-пранкери

Розбити вікна Toyota RAV4, а також покласти на дах кросовера голову тварини могли не вороги власниці автівки, а діти. До подібної версії схиляються поліцейські, які розслідують інцидент.

До поліції з повідомленням про інцидент звернулася 14 липня жителька будинку на вулиці Каховській, 56. Вона ж є власницею Toyota, над якою поглумилися невідомі.

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Слідчі, які працювали на місці, кваліфікували подію як хуліганство. Зловмисникам загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 – її позбавлення.

Жінка каже про відсутність конфліктів

Поліцейським потерпіла розповіла, що не мала ні з ким серйозних конфліктів, які б могли призвести до подібної помсти. Припустити, хто саме міг пошкодити їй автівку, жінка не може.

З салону машини нічого не пропало. Тому версію з крадіжкою та спробою видати все за якусь помсту власниці поліцейські наразі не розглядають.

Крім того, правоохоронці сумніваються, що коров'яча голова є якимось чаклунським атрибутом чи символом погрози.

Цілком ймовірно, що в подібний спосіб пожартували підлітки, а голову притягли з якої-небудь бійні. Все це встановлюватимуть слідчі,

– зазначили у поліції Києва.