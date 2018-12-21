Политзаключенный Гриб почти ослеп, у него начался цирроз печени: отец парня бьет тревогу

21 декабря в России состоялось очередное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Состояние здоровья парня значительно ухудшилось: у него начался цирроз печени и существенно упало зрение.

Об этом в эфире "Громадского" рассказал отец пленника Игорь Гриб.

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Сегодня к обеду непонятно по каким причинам судья сделал заседание закрытым. Были заслушаны показания основного свидетеля обвинения – Татьяны Ершовой, которую на прошлых заседаниях, когда с ней была видеоконференция, допрашивали и она заявила, что никто ничего нигде и никак не планировал, поэтому все дело – абсурдное. Следующее заседание запланировано на 18 января,

– сказал он.

Кроме этого, Игорь Гриб подтвердил слова адвоката Павла, Марины Дубровиной. Она в интервью украинскому изданию "Главком" сообщила о том, что Павел Гриб почти ослеп: одним глазом он не видит вообще, другим – на 15-20%. Кроме этого, у него развился цирроз печени.

"Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть. Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо. Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз", – рассказала правозащитница.

В свою очередь, отец Павла Гриба не оставляет надежд на освобождение своего сына.

Мы надеемся на некоторое возможен обмен, если он когда-буле, иначе Павел за решеткой просто не выживет,

– рассказал Игорь Гриб.

Отметим, что ранее отец Павла Гриба обнародовал выводы врача об ухудшении состояния здоровья его сына в России. К этому политзаключенному стало плохо на судебном заседании, ему пришлось вызвать "скорую".

Напомним, Павел Гриб уже более года находится за решеткой в ​​России. ФСБ обвиняет украинца в подстрекательстве гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.

Кто такой Павел Гриб?Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.