23:59
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, сегодня
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Политзаключенный Гриб почти ослеп, у него начался цирроз печени: отец парня бьет тревогу

      70 Читати новину українською
      Павел Гриб
      Павел Гриб / Фото из открытых источников

      21 декабря в России состоялось очередное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Состояние здоровья парня значительно ухудшилось: у него начался цирроз печени и существенно упало зрение.

      Об этом в эфире "Громадского" рассказал отец пленника Игорь Гриб.

      Читайте также: Перевод Сенцова в отряд колонии: адвокат политзаключенного прокомментировал ситуацию

      Сегодня к обеду непонятно по каким причинам судья сделал заседание закрытым. Были заслушаны показания основного свидетеля обвинения – Татьяны Ершовой, которую на прошлых заседаниях, когда с ней была видеоконференция, допрашивали и она заявила, что никто ничего нигде и никак не планировал, поэтому все дело – абсурдное. Следующее заседание запланировано на 18 января,
      – сказал он.

      Кроме этого, Игорь Гриб подтвердил слова адвоката Павла, Марины Дубровиной. Она в интервью украинскому изданию "Главком" сообщила о том, что Павел Гриб почти ослеп: одним глазом он не видит вообще, другим – на 15-20%. Кроме этого, у него развился цирроз печени.

      "Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть. Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо. Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз", – рассказала правозащитница.

      В свою очередь, отец Павла Гриба не оставляет надежд на освобождение своего сына.

      Мы надеемся на некоторое возможен обмен, если он когда-буле, иначе Павел за решеткой просто не выживет,
      – рассказал Игорь Гриб.

      Отметим, что ранее отец Павла Гриба обнародовал выводы врача об ухудшении состояния здоровья его сына в России. К этому политзаключенному стало плохо на судебном заседании, ему пришлось вызвать "скорую".

      Напомним, Павел Гриб уже более года находится за решеткой в ​​России. ФСБ обвиняет украинца в подстрекательстве гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.

      Кто такой Павел Гриб?Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
      сегодня , 22:35 Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
      173
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      22 декабря , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      сегодня , 22:00 Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      Юрій Бутусов 830
      Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:03 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
      230
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук