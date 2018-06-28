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22:53, 26 июня
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Политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

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Политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку
Политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку / фото из соцсетей

Крымский политзаключенный, фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку 26 июня объявил голодовку.

Об этом в Facebook сообщила жена политзаключенного Мерьем Куку-Ашчи.

"26 июня 2018 Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", – говорится в сообщении.

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"Это предвзятое и беззаконное преследование и обвинение в терроризме подтолкнуло его на этот шаг. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных", – добавила Куку-Ашчи.

Отметим, что Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 во время массовых обысков и задержаний в оккупированном Крыму. В июле 2016 мужчина был помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". Впоследствии его обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти". В декабре 2017 Куку был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

Что такое "Хизб-ут Тахрир"?
Международная исламская политическая партия, которую Россия признала террористической организацией.

Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины Аннексия Крыма заложники Новости Крыма голодовка
Источник: 24 канал
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