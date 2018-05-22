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Политзаключенный Карпюк призвал украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу в Россию

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Николай Карпюк
Николай Карпюк / radiosvoboda

Украинец Николай Карпюк, который заключен в России, призвал украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Об этом написал адвокат Карпюка Илья Новиков в Facebook.

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Адвокат добавил, что это уже пятый день рождения, который Карпюк встречает в российской тюрьме. По его словам, политзаключенный держится бодро и передает благодарности тем, кто о нем помнит.

"Он также просил меня передать его совет украинским футбольным болельщикам не ездить на чемпионат мира в Россию, чтобы не оказаться в его положении", — написал адвокат.

Николая Карпюка задержали в марте 2014 года, тогда он был заместитель лидера "Правого сектора" по идеологической работе. Карпюка вместе со Станиславом Клихом обвиняют в участии в войне в Чечне в 1994-95 году, где они якобы убили 30 российских военнослужащих.

 

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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