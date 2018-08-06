Политзаключенный Костенко встретился с мамой: щемящие фото

Украинский активист Александр Костенко, который почти 4 года был в российском плену, уже находится в Украине и встретился с мамой.

Встреча состоялась в Киеве.

Читайте также: Освобожденный из российского плена Костенко нуждается в помощи, – Денисова

Как сообщает "Укринформ", Костенко приехал к своему дому. Там он минуту поговорил с журналистами и пошел домой в сопровождении омбудсмена Людмилы Денисовой и матери.

Александр Костенко уже в Украине

В Киеве Костенко встретился со своей мамой



Александр Костенко и его мама



Кто такой Александр Костенко?

Житель Симферополя, который принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 Костенко в оккупированном Крыму приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии якобы за нанесение телесных повреждений работнику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения.