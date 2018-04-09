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Поливальный понедельник: как этот день праздновали киевляне

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На второй день после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник. Этот праздник символизирует духовное очищение.

Обливали даже домашних животных и ценные вещи. А еще погружались в водоемы. Верили, что такие ритуалы принесут богатство и успех. Облить водой женщину означало очистить ее, а незамужнюю девушку – наделить еще большей красотой и здоровьем.

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"Сегодня, во второй день Пасхи, это обливание водой имеет глубокий смысл. Это очистка, это умывание, это смывание с себя всего бедствия, зла и беды", – сказала генеральный директор Музея народной архитектуры и быта Украины Оксана Повякель.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Традиции Новости Киева Пасха
Источник: 24 Канал
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