Поливальный понедельник: как этот день праздновали киевляне

На второй день после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник. Этот праздник символизирует духовное очищение.

Обливали даже домашних животных и ценные вещи. А еще погружались в водоемы. Верили, что такие ритуалы принесут богатство и успех. Облить водой женщину означало очистить ее, а незамужнюю девушку – наделить еще большей красотой и здоровьем.

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"Сегодня, во второй день Пасхи, это обливание водой имеет глубокий смысл. Это очистка, это умывание, это смывание с себя всего бедствия, зла и беды", – сказала генеральный директор Музея народной архитектуры и быта Украины Оксана Повякель.

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