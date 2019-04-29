Поливальный понедельник отмечают во Львове: мэр Садовый присоединился к праздничным обливаниям

Поливальный понедельник, следующий день после Пасхи, в этом году отмечают 29 апреля. Его празднуют в разных городах Украины, а наиболее интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове. В последнем к праздничным развлечениям традиционно присоединился и мэр города Андрей Садовый.

Львов

Во Львове, как и каждый год, в поливальный понедельник в центре очень мокро. И хотя на этот раз дождливо, погода не помешала выйти людям на площадь Рынок, чтобы пообливать друг друга. Как и обычно, также это сделал городской голова Львова Андрей Садовый. Он позволил сначала полить себя, а потом и сам обливал всех вокруг.

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К такому празднованию прибегли, когда поливальный понедельник превратился в хулиганские действия. Таким образом обливания сделали цивилизованными.

Это наша традиция. Мы ее сделали цивилизованной. Происходит это только на площади Рынок, за пределы не выходим. Если есть крутые ребята, пожалуйста, приходите сюда! Покажете, какие вы сильные и мощные! И девушки, конечно! Это нравится, это круто, это хорошее настроение. И это очищает!

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.



Во Львове поливальній понедельник празднуют на площади Рынок в центре города



Мэр города тоже присоединяется к праздничным обливаниям



Все желающие могут прийти на площадь и развлечься в праздничный день



Такие мероприятия объединяют



Площадь оборудовали специальным устройством, которое подает воду



Также люди могут обсохнуть и переодеться, оборудованы и такие места

Также для того, чтобы переодеться, оборудовали специальные кабинки. Обливания продлятся до 16 вечера.

Киев

В Киеве тоже дождит. Люди собрались в Национальном музее архитектуры и быта Украины. Праздник начали с хоровода, чтобы согреться. Потом все же решились и пообливать друг друга. Парни даже бросали девушек в воду, чтобы приударить. А те могли откупиться от такого ухаживания писанками.



В Киеве в поливальный понедельник водят хороводы