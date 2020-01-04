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      Поляки в счетах за газ 30% отдают на финансирование российской армии

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      Поляки 30% в счетах за газ отдают на финансирование российской армии / Коллаж 24 канала

      Поскольку Польша закупает российский газ, то в счетах поляков за газ 20-30% идет на финансирование российской армии, заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.

      "По крайней мере 20-30% из того, что платит за газ каждый поляк, прямо идет на финансирование, как говорят в России, оборонного комплекса – российских вооруженных сил", – сказал Возняк в телеэфире, сообщает Puls Biznesu.

      Важно: Польша перестанет покупать газ у России

      Возняк также предположил, что Россия, приостанавливая поставки нефти в Беларусь с 1 января 2020 года, применяет против нее "энергетическое оружие". В прошлом похожий шантаж Россия применяла и в отношении Польши. Это, в частности, происходило в 2005-2006 годах и в 2009 году, когда без объективных причин Польша не получала надлежащих объемов российского газа.

      С момента вступления Польши в ЕС в 2004 году, уже 7 раз бывали случаи необоснованного перерыва в поставках российского газа,
      – отметил председатель правления PGNiG.

      Кстати, PGNiG и украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" заключили соглашение о развитии и добыче газа на Львовщине.

      Что известно о покупке Польшей газа в России

      Польша еще в 1996 году заключила с "Газпромом" контракт на покупку российского газа. Срок действия контракта заканчивается 31 декабря 2022 года. И с того дня Польша планирует больше не покупать российский газ.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Газ Энергетика Газпром Новости России Новости Польши
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