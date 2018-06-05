12:22
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Поляков, которые едут на ЧМ-2018 в Россию, предупредили о возможных терактах

79 Читати новину українською
Чемпионат мира 2018 стартует 14 июня в России
Чемпионат мира 2018 стартует 14 июня в России / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Польши издало специальное руководство для своих граждан, планирующих посетить Чемпионат мира по футболу, который 14 июня стартует в России.

Специальное пособие с контактными данными и практическими советами появилось на сайте МИД Польши.

Читайте также: Во время ЧМ-2018 к Сущенко придет ФСБ – защитник обрисовал вероятный сценарий

Польских фанов, которые все же решили посетить Чемпионат мира-2018 в России, информируют о въезде на территорию России и дают рекомендации по безопасности во время турнира.

В России существует угроза терактов, и она может вырасти в связи с Чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня. Нельзя исключить теракты в городах-хозяевах турнира. Особую осторожность надо сохранить на стадионах, в секторах болельщиков, а также в общественном транспорте,
– говорится в документе.

МИД Польши также предостерегает своих граждан от поездок на территорию оккупированного Крыма, поскольку Польша не признала его аннексию Россией.

Кроме Крыма, полякам не советуют ездить на Северный Кавказ: в Чечню, Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег украинцев обдумать вопрос собственной безопасности перед поездками на ЧМ-2018 в России.

Теги: Новости России Новости Крыма Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости Польши
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Куди та чому втекли керівники
сегодня, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 1115
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сегодня, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 272
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
337
Антрацит как средство гибридной войны
сегодня, 08:40 Антрацит как средство гибридной войны
Віталій Кулик 671
4 июня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 785
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук