Поляков, которые едут на ЧМ-2018 в Россию, предупредили о возможных терактах

Министерство иностранных дел Польши издало специальное руководство для своих граждан, планирующих посетить Чемпионат мира по футболу, который 14 июня стартует в России.

Специальное пособие с контактными данными и практическими советами появилось на сайте МИД Польши.

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Польских фанов, которые все же решили посетить Чемпионат мира-2018 в России, информируют о въезде на территорию России и дают рекомендации по безопасности во время турнира.

В России существует угроза терактов, и она может вырасти в связи с Чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня. Нельзя исключить теракты в городах-хозяевах турнира. Особую осторожность надо сохранить на стадионах, в секторах болельщиков, а также в общественном транспорте,

– говорится в документе.

МИД Польши также предостерегает своих граждан от поездок на территорию оккупированного Крыма, поскольку Польша не признала его аннексию Россией.

Кроме Крыма, полякам не советуют ездить на Северный Кавказ: в Чечню, Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег украинцев обдумать вопрос собственной безопасности перед поездками на ЧМ-2018 в России.