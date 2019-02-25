Полковник одной из воинских частей Ровенской погорел на взятке в 10 тысяч долларов

Следователи военной прокуратуры Хмельницкого вместе с оперативниками СБУ задержали правонарушителя во время получения второй части денег в сумме 7 тысяч долларов.

Отмечается, что полковник требовал такую ​​большую сумму у местного предпринимателя. За эти деньги правонарушитель обещал посодействовать в подписании договоров о закупке и монтаж оборудования на территории подчиненной воинской части.

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Пресс-служба Военной прокуратуры западного региона Украины сообщила, что сейчас проводятся первоочередные следственные действия. После этого будет решен вопрос относительно сообщения полковнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от занимаемой должности.

Первую часть суммы в размере 3 тысячи долларов полковник получил ранее

Правонарушитель задержан во время получения второй части взятки