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      Полковник одной из воинских частей Ровенской погорел на взятке в 10 тысяч долларов

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      Ровенский полковник требовал у предпринимателя 10 тысяч долларов взятки
      Ровенский полковник требовал у предпринимателя 10 тысяч долларов взятки / Фото з відкритих джерел

      Следователи военной прокуратуры Хмельницкого вместе с оперативниками СБУ задержали правонарушителя во время получения второй части денег в сумме 7 тысяч долларов.

      Отмечается, что полковник требовал такую ​​большую сумму у местного предпринимателя. За эти деньги правонарушитель обещал посодействовать в подписании договоров о закупке и монтаж оборудования на территории подчиненной воинской части.

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      Пресс-служба Военной прокуратуры западного региона Украины сообщила, что сейчас проводятся первоочередные следственные действия. После этого будет решен вопрос относительно сообщения полковнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от занимаемой должности.

      військова прокуратура, хабар, РівненщинаПервую часть суммы в размере 3 тысячи долларов полковник получил ранее

      Рівненщина, військова прокуратура, хабарПравонарушитель задержан во время получения второй части взятки

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      Теги: Новости Украины Ровно СБУ Взятка
      Источник: 24 Канал
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