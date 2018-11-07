Полковника ВСУ поймали на взятке: фото

В среду, 7 ноября, на Киевщине поймали на получении взятки полковника Вооруженных сил Украины. Злоумышленник занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Следствие выяснило, что полковник требовал и получил 1000 долларов за влияние на то, чтобы военные должностные лица приняли решение о перемещении военнослужащего из одной воинской части в другую.

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Полковника задержали, а взятку изъяли во время обыска.

Обыски, во время которых нашли взятку у полковника ВСУ

Сейчас проверяется причастность к этому преступлению других военных должностных лиц Генерального штаба ВСУ, проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.

Задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, ходатайство в суд об отстранении от должности и избрании меры пресечения.

Полученная полковником ВСУ взятка