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      Полковника ВСУ поймали на взятке: фото

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      Полковника ВСУ поймали на взятке
      Полковника ВСУ поймали на взятке / Vppnr.gp.gov.ua

      В среду, 7 ноября, на Киевщине поймали на получении взятки полковника Вооруженных сил Украины. Злоумышленник занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

      Об этом сообщает  пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

      Следствие выяснило, что полковник требовал и получил 1000 долларов за влияние на то, чтобы военные должностные лица приняли решение о перемещении военнослужащего из одной воинской части в другую.

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      Полковника задержали, а взятку изъяли во время обыска.

      Полковник ЗСУ хабар корупція обшуки

      Обыски, во время которых нашли взятку у полковника ВСУ

      Сейчас проверяется причастность к этому преступлению других военных должностных лиц Генерального штаба ВСУ, проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.

      Задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, ходатайство в суд об отстранении от должности и избрании меры пресечения.

      Хабар корупція ЗСУ полковник військова прокуратура

      Полученная полковником ВСУ взятка

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Взятка Коррупция Вооруженные Силы Украины Новости Киева
      Источник: 24 канал
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