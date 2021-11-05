По данным полиции, мошенническую схему организовал 24-летний житель города Днепра. Всего "выбиванием" денег занималось более 100 человек.

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Данные скупали на DarkNet

Правоохранители выяснили, что злоумышленники скупали данные о своих будущих жертвах на DarkNet. Они действовали по наработанной схеме и при разговоре с людьми, которым представлялись сотрудниками банков или представителями коллекторских фирм, использовали методы психологического воздействия. Жертв просили погасить долги, по которым они якобы выступали поручителями.

Вырученные средства поступали на электронные кошельки, а затем их переводили в криптовалюту. После их конвертировали в наличные деньги. Таким образом, злоумышленникам этого "колцентра" удавалось получать от 250 000 до 500 000 долларов ежемесячно.



"Доходы" мошенников / Фото Национальной полиции

В общей сложности у мошенников работали 5 "колцентров". После обысков во всех офисных помещениях правоохранители изъяли документацию и технику, в частности:

199 мобильных телефонов;

более 500 SIM-карт;

549 единиц компьютерной техники;

"черновые" записи и другие бумаги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. За это в Украине наказывают заключение от 4 до 8 лет.

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