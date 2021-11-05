Полмиллиона долларов ежемесячно: в Днепре коллекторы "выбивали" из людей несуществующие долги
Источник:Национальная полиция
Правоохранители разоблачили масштабную схему коллекторов, которые под видом представителей финансовых учреждений звонили по телефону людям и требовали от них деньги, чтобы погасить несуществующие долги. Такая деятельность приносила преступникам до 500 тысяч долларов ежемесячно.
По данным полиции, мошенническую схему организовал 24-летний житель города Днепра. Всего "выбиванием" денег занималось более 100 человек.
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Данные скупали на DarkNet
Правоохранители выяснили, что злоумышленники скупали данные о своих будущих жертвах на DarkNet. Они действовали по наработанной схеме и при разговоре с людьми, которым представлялись сотрудниками банков или представителями коллекторских фирм, использовали методы психологического воздействия. Жертв просили погасить долги, по которым они якобы выступали поручителями.
Вырученные средства поступали на электронные кошельки, а затем их переводили в криптовалюту. После их конвертировали в наличные деньги. Таким образом, злоумышленникам этого "колцентра" удавалось получать от 250 000 до 500 000 долларов ежемесячно.
"Доходы" мошенников / Фото Национальной полиции
В общей сложности у мошенников работали 5 "колцентров". После обысков во всех офисных помещениях правоохранители изъяли документацию и технику, в частности:
- 199 мобильных телефонов;
- более 500 SIM-карт;
- 549 единиц компьютерной техники;
- "черновые" записи и другие бумаги.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. За это в Украине наказывают заключение от 4 до 8 лет.
Правоохранители разоблачили мошенников, которые "выбивали" несуществующие долги: смотрите видео
Последние громкие случаи мошенничества
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