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      Полмиллиона гривен на знаки с ошибками: громкий конфуз или халтура чиновников из Львовщины

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      Чиновники из ЛОГА заплатили более полмиллиона гривен за дорожные знаки с ошибками в переводе
      Чиновники из ЛОГА заплатили более полмиллиона гривен за дорожные знаки с ошибками в переводе / Коллаж 24 канала

      Во Львовской областной администрации согласились оплатить более 581 тысячу гривен за 51 дорожный знак. Ими должны были обозначить исторические памятники. Правда, содержат эти знаки ложный перевод с украинского на английский язык.

      Департамент по вопросам культуры, национальностей и религий ЛОГА летом заказал обозначения мест, связанных с современными героями, выдающимися деятелями, историей и культурой. В общем должен быть 51 дорожный знак со стойкой в комплекте.

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      Однако пользователи соцсети заметили на этих знаках ложный перевод. К примеру, на одном из дорожных знаков возле Сколе на трассе Киев-Чоп "повітовий провідник"" перевели как "air condition", то есть "кондиционирование воздуха".

      Впоследствии эксперты "Центра общественного мониторинга и исследований" сообщили, что таких ошибок намного больше.

      Директор департамента по вопросам культуры ЛОГА Мирослава Туркало в комментарии Zaxid.net рассказала, что этот указатель несколько дней назад в рамках областного проекта "Наша история" установила фирма-подрядчик ООО "Дорожные знаки". Она собственно и отвечала за перевод. Но, почему переводом на английский занимаются дорожники, Мирослава Туркало не объяснила.

      Согласно данных в Prozorro, были предусмотрены лишь надписи на дорожных знаках на украинском языке, однако один из двух участников, а в дальнейшем и победитель, ООО "Дорожные знаки" предложило варианты с переводом на английский, пишет ресурс "Наши деньги. Львов."

      Так, в пакете документов участника содержались изображения новых дорожных знаков. Уже здесь подрядчик перевел "братів" на "brathers", а "Криївка підпільної" на "Kryiviva satellite". Кроме того, "Место проведения первых боев украинского сечевого стрелецтва вблизи с. Сянка" превратилось в "Location of the first boy of Ukrainian sich looking for the luck v. Syanky".

      Полный перечень всех дорожных знаков с их адресами – по этой ссылке.

      Заметим, что по меньшей мере семь членов тендерного комитета, который состоит из работников Департамента, видели этот перевод, но ошибок не заметили. Интересен и тот факт, что еще в июле "Центр общественного мониторинга и исследований" жаловался в Госаудитслужбу из-за грубых нарушений в тендерной документации этих торгов. Но ведомство ответило, что эту закупку оно проверять не будет.

      Помилки, переклад, дорожні знаки, Львівщина
      Члены Тендерного комитета видели ошибки в переводе

      Согласно данным Edata, ЛОГА уже полностью оплатила изготовление и установку этих дорожных знаков. Также известно, что представители Департамента по вопросам культуры, национальностей и религий подписали акты выполненных работ. Их стоимость составляет более 581 тысячу гривен.

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      Помилки, переклад, дорожні знаки, Львівщина
      За дорожные знаки с ошибками ЛОГА заплатила более 581 тысячу гривен

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова языковый вопрос Курьезные новости
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