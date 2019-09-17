Полмиллиона гривен на знаки с ошибками: громкий конфуз или халтура чиновников из Львовщины
Во Львовской областной администрации согласились оплатить более 581 тысячу гривен за 51 дорожный знак. Ими должны были обозначить исторические памятники. Правда, содержат эти знаки ложный перевод с украинского на английский язык.
Департамент по вопросам культуры, национальностей и религий ЛОГА летом заказал обозначения мест, связанных с современными героями, выдающимися деятелями, историей и культурой. В общем должен быть 51 дорожный знак со стойкой в комплекте.
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Однако пользователи соцсети заметили на этих знаках ложный перевод. К примеру, на одном из дорожных знаков возле Сколе на трассе Киев-Чоп "повітовий провідник"" перевели как "air condition", то есть "кондиционирование воздуха".
Впоследствии эксперты "Центра общественного мониторинга и исследований" сообщили, что таких ошибок намного больше.
Директор департамента по вопросам культуры ЛОГА Мирослава Туркало в комментарии Zaxid.net рассказала, что этот указатель несколько дней назад в рамках областного проекта "Наша история" установила фирма-подрядчик ООО "Дорожные знаки". Она собственно и отвечала за перевод. Но, почему переводом на английский занимаются дорожники, Мирослава Туркало не объяснила.
Согласно данных в Prozorro, были предусмотрены лишь надписи на дорожных знаках на украинском языке, однако один из двух участников, а в дальнейшем и победитель, ООО "Дорожные знаки" предложило варианты с переводом на английский, пишет ресурс "Наши деньги. Львов."
Так, в пакете документов участника содержались изображения новых дорожных знаков. Уже здесь подрядчик перевел "братів" на "brathers", а "Криївка підпільної" на "Kryiviva satellite". Кроме того, "Место проведения первых боев украинского сечевого стрелецтва вблизи с. Сянка" превратилось в "Location of the first boy of Ukrainian sich looking for the luck v. Syanky".
Полный перечень всех дорожных знаков с их адресами – по этой ссылке.
Заметим, что по меньшей мере семь членов тендерного комитета, который состоит из работников Департамента, видели этот перевод, но ошибок не заметили. Интересен и тот факт, что еще в июле "Центр общественного мониторинга и исследований" жаловался в Госаудитслужбу из-за грубых нарушений в тендерной документации этих торгов. Но ведомство ответило, что эту закупку оно проверять не будет.
Члены Тендерного комитета видели ошибки в переводе
Согласно данным Edata, ЛОГА уже полностью оплатила изготовление и установку этих дорожных знаков. Также известно, что представители Департамента по вопросам культуры, национальностей и религий подписали акты выполненных работ. Их стоимость составляет более 581 тысячу гривен.
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За дорожные знаки с ошибками ЛОГА заплатила более 581 тысячу гривен