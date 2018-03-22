Полной женщине поставили в упрек, что она не заслуживает своего мужа: ее ответ поразил

Интернет-тролли упрекнули в унизительной форме американку Дженни Катчер в том, что она слишком толстая, чтобы быть со своим спортивным мужем.

Дженни, которая склонна к полноте, уже более 11 лет замужем за человеком по имени Дрю, который работает тренером по вопросам фитнеса и здоровья.

Под одним из постов в Instagram Катчер призналась, что иногда чувствует себя недостойной его, поскольку "не стройная". Тогда на женщину и посыпались оскорбительные слова, интернет-тролли начали беспощадно критиковать внешность Дженни.

Женщине много раз написали, что она "слишком жирная, чтобы быть с ним".

Дженни и Дрю Катчери

Однако Катчер это не расстроило, а наоборот – она решила показать всем, что любовь – это не идеальное тело.

"Этот мужчина принимала каждый мой изгиб, ямочку, фунт и прыщик последние десять лет и всегда мне напоминал, что я замечательная. Даже тогда, когда мой внутренний диалог был о другом. Да, да, он целует мои бедра, мои большие руки... Мой зад неуклюжий, но это просто больше меня для его любви. Я выбрала мужчину, который может справиться со всем этим (и даже с большим!).

Я – это не только мое тело, а гораздо больше... настоящая любовь не видит размера", – написала женщина.

Позитивный пост Катчер вдохновил тысячи людей и стал вирусным в сети.