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      Полнолуние в октябре 2018: чего нельзя делать 24 октября

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      Полнолуние в октябре 2018: чего нельзя делать
      Полнолуние в октябре 2018: чего нельзя делать / 24 Канал

      Полнолуние в октябре 2018 года можно будет наблюдать в среду, 24 октября в 19 часов 45 минут. Луна будет находиться в созвездии Овна. Полная Луна всегда является наиболее опасной из-за сильного энергетического диссонанса с энергией стихии Огня. Как повлияет Луна на вашу жизнь и что нельзя делать в этот день – читайте в материале.

      Астрологи часто говорят о магических свойствах такого явления. Полнолуние – это фаза, когда она освещена на 100%. Это очень влиятельное время на человека и его состояние. Под влиянием полнолуния люди становятся импульсивными, а под влиянием Овна раздражительность лишь усилится.

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      Энергия в полнолуние на пике, люди очень энергетически наполнены. Также люди могут замечать скачки давления, обострение старых болезней. В этот день может резко меняться настроение, эмоциональный фон нестабильный.

      Что нельзя делать в полнолуние в октябре:

      1. Стоит избегать критики. Не делать замечания людям, которые критически на них реагируют. Если хочется дать какой-то совет, то лучше это сделать тогда, когда вас об этом попросят. Критику в ваш адрес стоит воспринимать трезво и объективно.

      що не можна робити у повний місяць 2018
      Что нельзя делать в полнолуние 2018: советы

      2. В полнолуние нельзя давать и брать в долг, делать покупки. Важно быть осторожными, не принимать решения и поспешных выводов.

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      3. Не подвергайтесь конфликтам. В этот день люди постараются отстоять свое мнение любым способом, ведь не захотят показаться слабыми и беспомощными. Каждый захочет показать окружающим свою правоту и независимость. Желательно не взаимодействовать с конфликтными людьми и не поддаваться на их провокации.

      4. В полнолуние нельзя лениться. Лучше сделать все дела, которые вы запланировали. 

      У повний місяць 24 жовтня бажано уникати конфліктів та ліні
      В полнолуние 24 октября желательно избегать конфликтов, лени и стресса

      5. Избегайте стрессов. Если кто-то из вашего окружения выведет вас из равновесия, ограничьте количество времени с этим человеком, или прекратите отношения полностью.

      6. Не планируйте в полнолуние дальние путешествия. Резкая смена обстановки может плохо повлиять на вашу энергетику.

      Однако, в этот день можно позволить себе смеяться, настроить себя на смешные истории и получать радость от маленьких мелочей. Рекомендуется делать все, что получается. Это будет приносить нам удовольствие и энергию.

      Теги: LifeStyle Новости Украины Советы
      Источник: 24 канал
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