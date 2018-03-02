Полнолуние в марте: жители Земли увидят уникальное явление

В марте можно будет увидеть два полнолуния – полнолуние в ночь на 3 марта и редкое явление – голубую луну, которую жители Земли увидят 31 марта.

Об этом сообщает агество NASA в Facebook.

Полнолуние состоится 3 марта в 2:51 по киевскому времени во время 15 лунного дня. Спутник Земли будет находиться в созвездии Девы.

Смотрите также: Над Землей взошла Суперлуна: удивительные фото

Второе полнолуние придется на конец марта и оно будет называться – голубая луна. "Голубой луной" называют второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. Такое явление происходит раз в 2,7 года.

За голубой луной можно будет наблюдать 31 марта в 14:35 по киевскому времени.

Tonight is the last full moon of winter! It's sometimes called a Worm Moon or a Crow Moon, but it's sometimes known as the Sugar Moon to those who like to tap maple trees. pic.twitter.com/OLDcq9k41s — NASA Wallops (@NASA_Wallops) 1 березня 2018 р.

Отметим, 31 января 2018 года жители всей Земли наблюдали голубую кровавую Суперлуну. Подобное лунное затмение происходит крайне редко – раз в 152 года.