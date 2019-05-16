Полноразмерная копия Honda Civic Type R из кубиков Lego
Honda присоединилась к клубу моделей, полноразмерные копии которых был создан из кубиков Lego.
Команда из девяти человек потратила 1300 часов и 320 тысяч деталей конструктора, чтобы создать копию Civic Type R.
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При этом вся конструкция держалась на крепком стальном каркасе, а все кубики склеили между собой.
Honda Civic Type R из кубиков Lego
Модель очень похожа на оригинал и даже имеет рабочие фары и указатели поворотов, которые активируются при помощи обычного планшета.
Honda Civic Type R
Машину уже ждет участие в австралийском телешоу ‘LEGO Masters’ и многочисленных развлекательных мероприятиях.
Источник: 24 канал
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