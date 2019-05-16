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      Полноразмерная копия Honda Civic Type R из кубиков Lego

      Авто24 86 Читати новину українською

      Honda присоединилась к клубу моделей, полноразмерные копии которых был создан из кубиков Lego.

      Команда из девяти человек потратила 1300 часов и 320 тысяч деталей конструктора, чтобы создать копию Civic Type R.

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      При этом вся конструкция держалась на крепком стальном каркасе, а все кубики склеили между собой.


      Honda Civic Type R из кубиков Lego

      Модель очень похожа на оригинал и даже имеет рабочие фары и указатели поворотов, которые активируются при помощи обычного планшета.

      Civic Type R
      Honda Civic Type R

      Машину уже ждет участие в австралийском телешоу ‘LEGO Masters’ и многочисленных развлекательных мероприятиях.

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      Теги: Авто 24 Транспорт Авто24 Honda
      Источник: 24 канал
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