Полностью обнаженная с неизвестным мужчиной: Ким Кардашян разгневала сеть откровенными фото

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян снялась в откровенной фотосессии с обнаженным неизвестным мужчиной ради рекламы своего косметического бренда KKWBEAUTY.

Новые фото Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

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Автором кампейна, который посвящен запуску новой палетки синих теней из ее косметического бренда стал культовый фотограф Дэвид Лашапель.

Новая фотосессия, где Кардашян позирует полностью обнаженной, возмутила пользователей сети, которые назвали эту рекламу пошлой.

"Это уже перебор!", "Ну сколько можно постить такие фото? Нечем больше хвастаться?", "Это пошло", "Дешевка", – пишут в комментариях Интернет-юзеры.

На первом фото Ким лежит на голубых шелковых простынях под цвет теней. Грудь звезда прикрыла пальцами.



Ким Кардашян / Instagram

На втором снимке прикрыть грудь Ким помогают ее волосы и рука темнокожего мужчины, который стоит за ее спиной и держит перед ней голубя.



Ким Кардашян / Instagram