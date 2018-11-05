Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?

Існує ціла бізнес-індустрія агенцій-посередників, клінік і лікарів, які допомагають іноземцям влаштувати пологи в США.

"Саша, нє пригай с качєлі!" – лунає на дитячому майданчику у передмісті Маямі. Це місце називають "Літтл Москоу", тобто "Маленька Москва". Російську мову тут чуєш частіше, ніж англійську.

За півдня, проведених у цьому парку на атлантичному узбережжі, українськомовну маму ми зустріли лише одну. Яна Максим'як родом із Рівненщини. Її синові Луці півтора року. В Америку вона переїхала шість років тому, коли чоловік отримав тут роботу, але каже: чимало її подруг-українок їдуть до США спеціально – народжувати дітей.

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"У нас є друзі, вони приїздили сюди народжувати свою третю дитину, – розповідає Яна. – І подруга сказала, що з Україною не порівняти, вона була така щаслива, що вони, може, вернуться сюди за четвертим".

Бебі-туризм

Цей процес називають "пологовим туризмом", а дітей, яких навмисне народжують на території Сполучених Штатів батьки – негромадяни США, називають "якірними". Мовляв, за них, як за якір, "чіпляються" батьки, щоб потім отримати "зелену картку" і громадянство.

"Громадянство за правом землі"

14-ту Поправка до Конституції США автоматично надає американське громадянство будь-якій дитині, народженій на території країни, за винятком дітей дипломатів та згідно з трактуванням деяких юристів, – дітей нелегалів.

Тому виник і так званий "пологовий туризм", коли майбутні батьки з усього світу вирушають до Сполучених Штатів лише щоб народити дитину. Найчастіше народжувати жінки летять до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса і до Маямі.

Українці – не перші й не останні

Американські медіа пишуть, що ймовірно започаткували тренд вихідці з Китаю, однак, достовірних даних на підтвердження цього немає. Посеред країн-лідерів також часто зазначають Корею, Нігерію, Туреччину, Бразилію та Росію.

Останніми роками, як розповіли нам акушери у Маямі, що працюють із переважно слов'янськими жінками, до них приїздять українки. Навіть виникла ціла бізнес-індустрія агенцій-посередників, клінік і лікарів, які допомагають іноземцям влаштувати пологи у США.

Акушер-гінеколог Ремберто Сантос із Куби живе і працює в Маямі вже 23 роки. Пацієнтки зі Східної Європи в його практиці становлять ледь не половину, каже він.

Катерина Храмова живе в Маямі 6 років і співпрацює із агенціями-посередниками – фотографує мам і родини. Сама нещодавно народила третю дитину. Вона розповідає, що за останні два роки почала зустрічати менше майбутніх мам-росіянок, а все більше – українок. І додає:

Звичайно, ходити останні місяці, тижні в такому кліматі, поруч із океаном, всім подобається.

Мета – американський паспорт

Народити дитину в США – модний тренд серед українських селебріті, але говорити про це відкрито готова не кожна. Альона Дроник разом із чоловіком має у Києві продюсерський центр D-side. Вона не приховує причини, чому народжувала другу дитину в Маямі. Каже, американський паспорт, сподіваються вони, допоможе дитині зробити кар'єру на американській сцені.

"Чому б не спробувати народити в Америці для того, щоб дати гарне майбутнє своїй дитині? – розповідає молода мама. – Звичайно ж, перша мета – громадянство. Дитина завжди може вибрати і українське громадянство, але в будь-якому випадку ми даємо відразу ж такий шанс".

Як це працює

Більшість батьків, що не мають родичів чи друзів у США, які можуть порадити й підтримати, звертаються до агенцій–посередників, що допомагають із оформленням документів, пошуком лікаря, орендою житла й машини. Одна з найбільших таких компаній в Україні – "Аїст USA". Засновниця Олена Бальмілер розповідає: два з половиною роки тому вона сама народила сина у Маямі й зрозуміла, що хоче допомагати в цьому й іншим.

Майбутнім батькам дитини з американським паспортом вона нагадує:

Важливо, що через 21 рік, коли дитина буде повнолітньою, батьки можуть подати на возз'єднання сім'ї і отримати грін-карту.

Наїля Валієва відкрила свою агенцією Happy Baby після того як, живучи в Маямі, допомогла тут народити кільком родичкам і подругам. Її компанія надає як консультації, так і повний пакет послуг. Вона пояснює: народжувати у США іноземки можуть цілком легально.

"Поїздка на пологи у Маямі не заборонена законом, якщо ви хочете поїхати у США й народити тут, – каже Валієва. – Ви визнаєте, що тут одна з найкращих медицин у світі, чудовий клімат, ідеальні умови для мам, невимушена атмосфера".

Ціна питання

Майбутні мами, зазвичай, відкривають звичайну туристичну візу (160 доларів), для отримання якої треба, серед іншого, підтвердити місце проживання, мати зворотні квитки (від приблизно 700 доларів), банківський рахунок і достатньо коштів на покриття медичних витрат.

Відкриття візи може забрати до трьох місяців. До США жінки прилітають за місяць до пологів і залишаються принаймні на 4-6 тижнів після – поки немовля підросте і підготують документи. Народити дитину у Маямі, разом із проживанням, оплатою послуг клініки й лікаря коштує в середньому від 20-ти тисяч доларів.

Олена Бальмілер пояснює:

Це бутиковий бізнес і бутикова послуга. Ми не орієнтуємось на масовість.

Пакет, який включає в себе підготовку, організацію, супровід, документи і медицину, обходиться її клієнтам у 17,5 тисячі доларів. Ще є пакет ВІП, у нього включена квартира на "першій лінії", проживання протягом трьох місяців, перельоти, медицина, автомобіль, документи на дитину. Коштує він 60 тисяч доларів.

Обіцянка Трампа

Про своє бажання припинити бебі-туризм і скасувати надання громадянства за правом народження президент США Дональд Трамп заявляв ще під час своєї передвиборчої кампанії. Наприкінці жовтня цього року він сказав, що хоче втілити свій намір у життя відповідним указом. Трамп та його прибічники вважають, що нелегальні мігранти і компанії-посередники, що надають послуги з пологового туризму, зловживають цим конституційним правом.

Втім, навіть у тих, хто з міграційною політикою президента погоджується, викликає сумнів юридичний бік задуму Трампа, адже право на громадянство за народженням закріплено у 14-й поправці до Конституції. Президент не може вносити зміни до Конституції – лише Конгрес. До того ж, у судах було прийнято кілька рішень, які створили прецедент на підтримку цього права.

Пологовий туризм у цифрах

За оцінками Pew Research, у США щороку з'являються на світ близько 300 тисяч дітей, чиї батьки – нелегальні іммігранти. Це близько 7% від усіх народжених у країні дітей. Найвищі показники – у прикордонних із Мексикою штатах Арізона – 21% пологів – і Техасі – 25% (дані 2014 року). Центр досліджень імміграції має іншу статистику: загалом 36 тисяч дітей у рік народжується в США внаслідок пологового туризму.

Однак, кажуть експерти, батьки зазвичай забирають немовля назад до своєї країни. Вони можуть планувати переїхати до США, коли дитина досягне 21 року і матиме право на запрошення сім'ї. Тому, щоб зловживати 14-ю поправкою, потрібне дуже довгострокове планування, яке не завжди спрацьовує.

А що в інших країнах?

Отримання громадянства за "правом землі" існує в понад 30 країнах у світі. До прикладу, Франція відмовилась від такої практики у 1993-му році. Діти іноземців там мають чекати до 18 років, щоб автоматично отримати французький паспорт.

У 2005 році Ірландія останньою з країн ЄС відмовилась від права громадянства за народженням. Таке рішення підтримали 80% учасників референдуму. Громадянство там надається лише у випадку, якщо хоча б один з батьків є ірландцем.

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Автор: Марія Прус

Джерело: Голос Америки