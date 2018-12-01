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      Поломка "Экспресс Киев-Борисполь": пассажир не успел на самолет и "влетел на деньги"

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      Поломка "Экспресс Киев-Борисполь": "Укрзализныця" извинилась, но пассажир на самолет не успел
      Поломка "Экспресс Киев-Борисполь": "Укрзализныця" извинилась, но пассажир на самолет не успел / rbc.ua

      Из-за поломки поезда, один из пассажиров не успел на самолет. "Укрзализныця" расследует причины технической неисправности железнодорожного экспресса "Киев-Борисполь" и обещает приложить максимум усилий, чтобы такая ситуация не повторилась снова.

      Об этом сообщает "Укрзализныця" у себя на Facebook-странице.

      24 канал сообщал, что в пятницу, 30 ноября, из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. И уже 1 декабря, скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в дороге.

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      Отмечается, что о ситуации, которая сложилась было оперативно сообщено соответствующим службам аэропорта "Борисполь", чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде. Кроме того, в "Укрзализныце" добавили, что при таких погодных условиях, которые сложились, свои поездки следует планировать заранее и принимать во внимание возможные форс-мажорные обстоятельства.

      Однако, Громадське сообщает, что все же один из пассажиров не успел на самолет и вынужден был купить новый билет за 550 долларов.

      Я должен был лететь с пересадкой в Дохе, Катар. Опоздал и купил билет на завтра за 550 долларов,
      – рассказал Даниэль.

      Остальные рейсы и пересадки ему переставили.

      Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов у себя на Facebook-странице попросил прощения у пассажиров, и отметил, что все пассажиры успели на свои рейсы.

       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Киева авиация Укрзализниця Транспорт Новости Борисполя железная дорога
      Источник: 24 канал
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