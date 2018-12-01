Поломка "Экспресс Киев-Борисполь": пассажир не успел на самолет и "влетел на деньги"

Из-за поломки поезда, один из пассажиров не успел на самолет. "Укрзализныця" расследует причины технической неисправности железнодорожного экспресса "Киев-Борисполь" и обещает приложить максимум усилий, чтобы такая ситуация не повторилась снова.

Об этом сообщает "Укрзализныця" у себя на Facebook-странице.

24 канал сообщал, что в пятницу, 30 ноября, из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. И уже 1 декабря, скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в дороге.

Читайте также: Авария поезда в России: на военной технике заметили признаки, как у той, что воюет на Донбассе

Отмечается, что о ситуации, которая сложилась было оперативно сообщено соответствующим службам аэропорта "Борисполь", чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде. Кроме того, в "Укрзализныце" добавили, что при таких погодных условиях, которые сложились, свои поездки следует планировать заранее и принимать во внимание возможные форс-мажорные обстоятельства.

Однако, Громадське сообщает, что все же один из пассажиров не успел на самолет и вынужден был купить новый билет за 550 долларов.

Я должен был лететь с пересадкой в Дохе, Катар. Опоздал и купил билет на завтра за 550 долларов,

– рассказал Даниэль.

Остальные рейсы и пересадки ему переставили.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов у себя на Facebook-странице попросил прощения у пассажиров, и отметил, что все пассажиры успели на свои рейсы.