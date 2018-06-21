Половина украинских компаний жалуется на коррупцию, – исследование
Присвоение имущества и шахрайство – почти половина украинских компаний жалуется на коррупцию.
Об этом сообщила Экономическая правда.
Свои исследования обнародовала известная аудиторская компания PwC. Опрос провели среди украинских респондентов в рамках Всемирного исследования экономических преступлений и мошенничества 2018.
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В каждой третьей компании вспомнили, что получали предложение дать взятку. Среди самых распространенных видов преступлений – остаются незаконное присвоение имущества, мошенничество в сфере закупок и киберпреступления. Настроения и прогнозы организаций – неутешительны. Большинство считают, что в ближайшие два года коррупция останется существенным экономическим преступлением для их компаний.
Аудиторская компания PwC посоветовала украинским компаниям создать корпоративную культуру честности и открытости в организациях по принципу "сверху вниз". Это позволит построить и продвигать прозрачную подотчетность и вывести мошенничество из тени.