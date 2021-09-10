Польша хочет приобщиться к исследованиям остатков жертв НКВД в Одессе
Источник:Укринформ
Украинские специалисты будут исследовать человеческие останки в месте обнаружения массовых захоронений жертв НКВД в Одессе. Польские эксперты могут к ним присоединиться.
Детали от премьера Польши
О таких планах Польши заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Это произошло во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в рамках XXX Экономического форума в польском Карпаче.
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Недавно обнаружили захоронение под Одессой, где НКВД, советские коммунисты, убивали украинцев и поляков и людей других национальностей. Там мы можем очень быстро совместно начать поисково-эксгумационную работу,
– рассказал Моравецкий.
Он добавил, что в отношениях Польши и Украины есть сложные вопросы, которые следует выяснить. Премьер убежден, что Киев должен позволить эксгумацию польских жертв на территории страны, а также выяснить все спорные вопросы, касающиеся Волынской трагедии.
Что известно о раскопках
Недавно в Одессе исследователи нашли несколько десятков расстрельных ям с останками жертв массовых репрессий НКВД 1937 – 1941 годов. Первые 6 ям обнаружили в начале августа на месте бывшего спецобъекта НКВД. В них палачи сбрасывали по ночам тысячи убитых людей.