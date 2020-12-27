С 28 декабря и вплоть до 17 января в Польше будет действовать жесткий локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому начинают действовать новые правила въезда в страну. Кто во время жесткого карантина имеет право въезжать на территорию Польши? Какие категории граждан освобождаются от самоизоляции. Обо всем этом читайте в материале.

Условия въезда в Польшу состоянию на 28 декабря обнародовало посольство страны в Украине. Соответствующая информация заявилась на официальном сайте польского диппредставительства. К теме Польша вводит жесткий локдаун: что нужно знать украинцам Какие категории граждан имеют право въезда на территорию Польши Имеющие супруга/супругу или детей, являющихся гражданами Польши. Или находящихся под постоянной опекой граждан Польши.

Имеющие карту поляка.

Имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши.

Имеющие право на выполнение работ на территории Польши на той же основе, что и польские граждане. Или же которые имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ. Это же касается и тех украинцев, которые имеют подтверждение поручения на выполнение работ как иностранец. Или выполняют работу на территории Польши, или предоставляют документы, из которых следует, что они начнут работать сразу после пересечения границы.

Которые получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими учащихся.

Ученые, занимающимися исследованиями на территории Польши.

Члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза или Швейцарии. Или имеющие гражданство стран, входящих в Европейское Соглашение о свободной торговле, а именно являются сторонами Соглашения о Европейском экономическом пространстве.

Имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Евросоюза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) или Швейцарии. Или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию.

Являющиеся водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок. И въезжающие на территорию Польши в рамках служебных обязанностей.

Являющиеся моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей.

Являющиеся сотрудниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей. А также другими лицами, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта.

Являющиеся пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет. Однако это должно происходить из аэропорта, расположенного на территории государства, к отношении которого не действует запрет воздушного движения. Кроме того, такие лица должны принадлежать хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины. Или имеющие вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе и Австралии.

Въезжающие в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации (возвращения на Родину), либо как члены семьи (супруги, дети) репатрианта.

Въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты. Но при наличии подтверждающих документов от организатора соревнований.

Въезжающие в Польшу на основании гуманитарной визы. Правда, причины въезда должны составлять интерес для Польши или быть ее международным обязательствам.

Въезжающие в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour.

Являющиеся иностранными предпринимателями и представителями иностранных компаний. В таком случае цель въезда должна быть коммерческой или ответом на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны. Также это касается людей, получивших согласие на въезд министра иностранных дел Польши. Кого освобождают от пребывания на самоизоляции после въезда в Польшу Лиц, имеющих справку о наличии у них прививки от COVID-19.

Водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств. В то же время их профессиональная деятельность должна быть связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок. Или лиц, въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей.

Инспекторов морской администрации въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

Пассажиров судов, курсирующих между портами государств-членов Евросоюза, Европейського Соглашения о свободной торговле. В таком случае они должны заплывать в порты третьих стран.

Лиц, получающих образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты). А также, ученых, проводящих исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности).

Лиц, в январе 2021 года сдающих экзамен за восьмой класс. Такой экзамен происходит в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре.

Работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей. А также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта.

Лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях Украины и Польши.

Лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Евросоюза, Европейского Соглашения о свободной торговле или Швейцарии, а также членов их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию.

Спортсменов, тренеров, врачей, физиотерапевтов, судей, аккредитованных журналистов, въезжающих в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеют подтверждающие документы от организатора соревнований;

Медицинских работников, въезжающих на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.

Лиц, пересекающих государственную границу Польши как внутреннюю границу ЕС в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей. Интересно Как в Европе изменился спрос на украинских рабочих с начала пандемии: свежие данные Ограничения, которые будут действовать в Польше с 18 декабря по 17 января / Инфографика посольства Украины в Польше