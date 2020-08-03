Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на российский "Газпром" штраф на сумму 213 миллионов злотых, что составляет около 57 миллионов долларов. Все из-за того, что российская компания отказалась сотрудничать с польским регулятором в расследовании в отношении "Северного потока-2".

Расследование касалось создания группы компаний, которые финансировали строительство газопровода. UOKiK считает, что это происходило без их согласия, которое было необходимо.

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Для проведения расследования польский регулятор обратился к "Газпрому" для получения необходимых документов еще в январе 2020 года. Однако российская компания отказалась сотрудничать.

Впрочем это расследование касалось не только российского газового гиганта. В нем фигурируют еще 5 компаний:

Engie (Франция),

Uniper (Германия),

OMV (Австрия),

Shell (Нидерланды),

Wintershall Dea (Германия).

Ранее штраф за отказ сотрудничать в расследовании был наложен на Engie. UOKiK наложил на французскую компанию штраф на сумму 40,3 миллиона евро.

Коротко о газопроводе "Северный поток-2":