Польша наложила на "Газпром" многомиллионный штраф: причины и детали
Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на российский "Газпром" штраф на сумму 213 миллионов злотых, что составляет около 57 миллионов долларов. Все из-за того, что российская компания отказалась сотрудничать с польским регулятором в расследовании в отношении "Северного потока-2".
Расследование касалось создания группы компаний, которые финансировали строительство газопровода. UOKiK считает, что это происходило без их согласия, которое было необходимо.
Интересно России запретили строить "Северный поток-2", потому что у трески нерест
Для проведения расследования польский регулятор обратился к "Газпрому" для получения необходимых документов еще в январе 2020 года. Однако российская компания отказалась сотрудничать.
Впрочем это расследование касалось не только российского газового гиганта. В нем фигурируют еще 5 компаний:
- Engie (Франция),
- Uniper (Германия),
- OMV (Австрия),
- Shell (Нидерланды),
- Wintershall Dea (Германия).
Ранее штраф за отказ сотрудничать в расследовании был наложен на Engie. UOKiK наложил на французскую компанию штраф на сумму 40,3 миллиона евро.
Коротко о газопроводе "Северный поток-2":
- Россия строит газопровод "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. Он пройдет через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас строительство продолжается, но в случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.
- Строительство газопровода завершено на более, чем 90%. Однако РФ не может достроить его из-за санкций США против фирм, которые участвуют в закладке "Северного потока-2".