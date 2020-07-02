Польша оплатит украинским заробитчанам тестирование на COVID-19
Гастарбайтеры постепенно возвращаются на работу в Польшу. Все украинцы пройдут тестирование на коронавирус за счет государственных средств Польши там, где они будут работать.
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире телеканала "Дом" рассказал, чего ожидать и как готовиться к поездкам украинцам, которые работают в Польше.
Обратите внимание Украинцев, прилетающих в Польшу, освободили от обязательной обсервации
Какие условия для работников
Все украинцы обязательно должны заполнить анкету, в которой объяснить, где они будут жить в Польше. Это нужно для того, чтобы была возможность проверить выполнение условий карантина.
Работникам также будут измерять температуру и делать бесплатный тест на коронавирус.
Отметим, что сезонные работники из Украины, которые работают на сельскохозяйственных работах в Польше, могут работать без 14-дневной обсервации.
Как можно попасть в Польшу во время карантина
- С 15 марта пересечение украинско-польской границы было затруднено из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.
- Уже с 16 мая возобновлена работа пешего пункта пропуска "Шегини – Медика". Функционируют еще три автомобильных пункта пропуска: "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева" и "Рава-Русская – Гребенное".
- С 1 июля Польша возобновила с Украиной авиасообщение и освободила от обязательной 14-дневной обсервации.
- Сейчас по данным Главного управления статистики Польши, в стране может находиться более 1,2 миллиона украинцев.