Польша пока не нуждается в отгораживании "стеной" от Украины, – Дещица

Андрей Дещица считает, что пока нет необходимости в строительстве заграждения на границе Польши и Украины. В частности, такой стены, которую Варшава планирует построить на границе с Беларусью.

О том, стоит ли на польско-украинской границе сооружать забор, в интервью изданию рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Пока нет необходимости в стене на границе Польши и Украины

Чрезвычайно активным является сотрудничество на уровне пограничных ведомств обеих стран, и вопрос о массовой нелегальной миграции из Украины в Польшу не находится на повестке дня,

– отметил Толик.

По словам посла, в Украины достаточно возможностей, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Поэтому потребности в строительстве такого заграждения пока нет.

Заявления Варшавы о возможной стене на границе с Украиной

Недавно лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не исключает возможности сооружения высокого заграждения не только на польско-белорусской границе, а также на границе с Украиной.

Стена на польско-белорусской границе: что известно

Чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, Польша решила отгородиться забором от Беларуси.

К середине 2022 года Варшава планирует построить на границе защитную стену высотой 5,5 метра и длиной более 180 километров.

Стоимость строительства составит 1,6 миллиарда злотых, то есть примерно 350 миллионов евро.

Работы стартовали еще в августе 2021 года. Тогда начали строить барьер с колючей проволокой. План властей предусматривает строительство стены, установку камер и датчиков.

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