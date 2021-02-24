Польша ужесточила карантин и изменила правила въезда для иностранцев
Из-за стремительного распространения коронавируса в среду, 24 февраля, Польша усилила карантин. Кроме того, страна изменила правила въезда для иностранцев.
Источник:Rzeczpospolitej
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в Варминско-Мазурском воеводстве карантин усилят минимум на 14 дней.
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Учащиеся 1–3 классов вернутся к дистанционному обучению.
Если показатели будут замедляться, мы сможем говорить о возвращении детей в школу через неделю. Пробные экзамены, вероятно, будут отложены,
– заявил Недзельский.
Что закроют в стране
Кроме того, в Польше закроют ряд заведений. В частности:
- торговые центры;
- отели;
- кинотеатры;
- театры;
- бассейны;
- музеи.
Что происходит с COVID-19 в Польше
- 19 февраля Адам Недзельский заявил, что в Польше началась третья волна коронавируса.
- Кроме того, в стране зафиксировали первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса.
- Тем временем польская компания ML System разработала способ моментального тестирования на коронавирус.
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