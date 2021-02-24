Из-за стремительного распространения коронавируса в среду, 24 февраля, Польша усилила карантин. Кроме того, страна изменила правила въезда для иностранцев.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в Варминско-Мазурском воеводстве карантин усилят минимум на 14 дней.

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Учащиеся 1–3 классов вернутся к дистанционному обучению.

Если показатели будут замедляться, мы сможем говорить о возвращении детей в школу через неделю. Пробные экзамены, вероятно, будут отложены,

– заявил Недзельский.

Что закроют в стране

Кроме того, в Польше закроют ряд заведений. В частности:

торговые центры;

отели;

кинотеатры;

театры;

бассейны;

музеи.

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